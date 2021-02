Zeman dostane druhou dávku vakcíny v pátek. Injekci mu znovu vpíchnou ve vojenské nemocnici

PRAHA O jedinou číslovku kdyby se kalendář předcházel, šel by Miloš Zeman na druhou dávku vakcíny v pátek třináctého. Příznačně by to odpovídalo prezidentově averzi k jehlám. Nakonec to ale tak smolný den nebude: aplikace druhé dávky vakcíny proti covidu připadne na dvanáctého.

Zeman dostal vakcínu proti koronaviru. Prezident v nemocnici zůstane následující dva dny „Druhá dávka vakcíny se plánuje v pátek,“ sdělil webu Lidovky.cz mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Prezident na očkovací injekci pojede do Ústřední vojenské nemocnice, kde absolvoval už úvodní vpich a kam dojíždí na celkové zdravotní prohlídky.

Otázky, jestli už je česká hlava státu proti covidu chráněná, vyvolala fotografie ze summitu v Polsku: Zeman se na ní loktem zdraví s tamním prezidentem Andrzejem Dudou. Duda roušku má, a to na konci roku prodělal koronavirus, Zeman nikoli. „Roušku neměl pan prezident jen ve venkovních prostorách na velmi čerstvém zimním vzduchu, při krátkém ceremoniálu, na jednáních uvnitř budovy byl s rouškou,“ dodal Ovčáček. To dokládají další snímky, v místnostech jsou prezidentova dýchadla krytá. Prezident byl na první dávce vakcíny od společnosti Pfizer 20. ledna, dle výrobce je třeba, kvůli adekvátní účinnosti, aplikovat tu druhou mezi 21. a 28. dnem od úvodní jehly – v případě české hlavy státu 21. den nastal v úterý. Člověk není maximálně chráněn ihned po druhé dávce, imunita rozvine štíty zhruba do dvou týdnů poté.

Zeman chtěl původně počkat, až bude k dispozici jediná jednodávková vakcína, co si Evropa předplatila, od Johnson & Johnson. Podle platné metodiky si ale Češi nemohou vybrat, jakou chtějí značku, a prezident přijal, co bylo zrovna dostupné.