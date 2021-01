Druhou dávku je lepší podat později než dřív. Kvůli nedostatku vakcín se intervaly protáhly na 28 dní

Praha Zdravotní sestra Matylda si měla jít pro druhou dávku vakcíny proti covidu první únorový den. Ve čtvrtek ale obdržela zprávu, že se termín odsouvá o týden. Vybrané datum se oddálí i dalším. Zmíněný týdenní odklad druhého očkování by ovšem účinnosti vakcíny neměl vadit.

Naopak horší by bylo, kdyby se druhá dávka podala dříve. Nejbližší termín pro následnou injekci je mezi sedmnáctým a devatenáctým dnem po první.

„Pokud by se vakcína podala dřív než po sedmnácti dnech od první dávky, považovalo by se to za nedostatečný interval a celý proces by se musel opakovat,“ sdělil pro Lidovky.cz epidemiolog a poradce premiéra Roman Prymula.

Doporučený interval mezi injekcemi je v případě vakcíny od společnosti Pfizer 21 dní. Jenže ne všechny dávky přišly tak, jak měly.

Denní nárůst počtu osob s prokázaným onemocněním

„Kvůli nedostatku vakcín jsme termín prodloužili z 21 na 28 dní. V tomto intervalu bude zachovaná maximální možná účinnost vakíny. Pokud to nebude nutné, nechceme interval nadále prodlužovat,“ sdělil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Sám podstoupí následné očkování o týden později, stejně jako premiér Andrej Babiš (ANO) – oba o tomto víkendu.



Při chybné aplikaci opakovat

Česko dostane v příštích třech týdnech od firmy Pfizer/BioNTech méně vakcíny. Původně plánovaný počet dávek očkovací látky by se měl podle Blatného dorovnat do poloviny února, pak by se měl zvýšit.

Podle Prymuly výrobce doporučuje interval mezi sedmnácti až dvaačtyřiceti dny. Maximální rozmezí mezi podáním první a druhé dávky vakcíny podle vládního Metodického pokynu pro očkovací kampaň stanoveno není.



„V případě, že druhá dávka vakcíny není aplikována v doporučeném odstupu 21 dnů, první dávka se počítá a druhá dávka se aplikuje, co nejdříve je to možné,“ uvádí dokument.



Neplatí to však u brzkého podání druhé injekce. Sedmnáctý den je hraniční. „Při chybné aplikaci dříve než sedmnáct dní po první dávce je druhá dávka považována za neplatnou a je potřeba ji opakovat 21 dní po chybně aplikované dávce,“ upřesňuje vládní materiál.

Interval mezi podáním očkovací látky se liší podle toho, o jakou vakcínu jde. S jednadvaceti dny pracuje společnost Pfizer a také Novavax. I od této společnosti má Česko objednanou vakcínu, ta je však teprve v konečné fázi testování, a ještě tedy nemá razítko k použití.

U dalších vakcín je interval stanovený na 28 dní. Je tomu tak u společnosti Moderna, která už v tuzemsku je. Stejný termín má i AstraZeneca, která je zatím nejblíže ke konci procesu. Pokud bude její látka schválená příští týden, mohla by být u nás dostupná za dva až tři týdny. Mezidobí 28 dnů mají i vakcíny společností CureVac a Sanofi Pasteur.

V Česku by měla být k dispozici také vakcína firmy Johnson & Johnson, ta ovšem pracuje jen s jednou dávkou.

Odklad tři měsíce

S termíny ovšem státy variují. Především kvůli tomu, že množství vakcín je zatím omezené. Nejdál je v tomto případě Velká Británie, kde se bude moci druhá dávka podat až po dvanácti týdnech. Strategie je taková, že naočkovaní první dávkou sice nebudou chráněni stoprocentně, ale nebudou ani úplně nechráněni. Alespoň částečnou ochranu bude mít díky odkladu podání druhé dávky více lidí. Důvodem je i nová mutace koronaviru, která je schopná šířit se rychleji. V Británii se objevila mezi prvními.

O delším intervalu mezi oběma aplikacemi uvažovalo například i Německo nebo Dánsko.

O rozestupu tří měsíců se hovořilo také v Česku. Jako možnost to nastínil Prymula, podle kterého by bylo lepší mít naočkováno více lidí s menším procentem účinnosti než méně s větším.

„Je to druhá strategie, ale zdaleka o ní není ještě rozhodnuto,“ sdělil LN Prymula.

Dodal, že studie jednotlivých společností vyvíjejících vakcínu se rozhodně nedělaly na termín tří měsíců. „Ta vakcína se chová jako vakcína živá, takže by to teoreticky mělo být možné, ale nevím, kolik zemí do toho půjde,“ doplňuje epidemiolog. Nemyslí si , že by se ve finále musel opakovat celý proces. I po třech měsících by podle něj měla být patrná stopa první dávky. Už teď jsou přitom příklady, kdy je odklad druhé dávky vyloženě žádoucí. Pokud se někdo nakazí covidem po první dávce, pak je vhodné počkat devadesát dní a teprve potom aplikovat druhou injekci.

První dávka chrání z poloviny

I takové případy jsou. První dávka totiž není účinná na sto procent. Ministr Blatný uvedl, že v případě Pfizeru znamená první dávka ochranu zhruba padesát procent. Teprve po druhé injekci je člověk proti nemoci covid-19 chráněn téměř stoprocentně. Ne však hned, hovoří se zhruba o týdnu od kompletního očkování.

V Česku dostalo vakcínu podle včerejších údajů 170 tisíc lidí. Víc než polovina z nich jsou zdravotníci. Obě dávky dostalo devět tisíc lidí.