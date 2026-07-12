Česko pomáhá Francii v boji s lesními požáry. Vyslalo již druhý vrtulník

Autor:
  12:21aktualizováno  12:21
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Česká republika vyslala do Francie druhý vrtulník na pomoc s hašením rozsáhlých lesních požárů. Na žádost Evropského koordinačního centra odletěl v neděli ráno z letiště v Hoříně na Mělnicku vrtulník Black Hawk, který má posílit letecké hašení v okolí města Valence. Na jihu Francie se hasiči stále potýkají s rozsáhlými požáry, které se nedaří dostat pod kontrolu.

Vrtulník soukromého provozovatele odstartoval v 9:00. Jde o stroj, který během rizikové sezony zajišťuje letecké hašení také v České republice. Black Hawk je spolufinancován z programu rescEU-transition, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem vnitra.

Český vrtulník Black Hawk v neděli ráno odstartoval z letiště v Hoříně na Mělnicku do Francie, kde posílí hašení rozsáhlých lesních požárů v okolí města Valence (12 července 2026)
Požár zasáhl také do programu slavného cyklistického závodu Tour de France. Třetí etapa s cílem v Les Angles se uskuteční, pořadatelé ale zakázali přítomnost diváků na francouzské části trasy.
Český vrtulník Black Hawk v neděli ráno odstartoval z letiště v Hoříně na Mělnicku do Francie, kde posílí hašení rozsáhlých lesních požárů v okolí města Valence (12 července 2026)
Vlna extrémních veder a dlouhodobého sucha proměnila část jižní Evropy v bojiště s rozsáhlými lesními požáry. Hasiči v Portugalsku, Řecku i Francii nasazují stovky lidí, leteckou techniku i těžkou techniku, plameny si vyžádaly oběti, tisíce evakuovaných a zasáhly také každodenní život i významné sportovní akce.
19 fotografií

„Stejně jako nám letos během požáru v Národním parku České Švýcarsko s hašením pomáhali slovenští kolegové, poskytujeme teď i my podporu Francii při zvládání rozsáhlých požárů. Období sucha a veder přinášejí stále vyšší riziko vzniku rozsáhlých lesních požárů napříč Evropou,“ uvedl ministr životního prostředí Igor Červený.

Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara jsou rozsáhlé přírodní požáry stále častějším bezpečnostním rizikem, na které musí evropské státy reagovat společně. „Česká republika má zkušené hasiče připravené zasáhnout při mimořádných událostech doma i v zahraničí. Naše týmy pravidelně prokazují vysokou úroveň odbornosti, připravenosti a schopnost rychle reagovat i ve velmi náročných podmínkách,“ sdělil.

V okolí Valence zasahuje přibližně 350 hasičů, členitý a kopcovitý terén ale podle hasičů výrazně komplikuje jejich práci. Právě proto je nasazení vrtulníků klíčové. Black Hawk může při jednom shozu dopravit na požářiště až 3 450 litrů vody.

Posádku tvoří sedm lidí – dva piloti, dva technici a tři hasiči, konkrétně dva letečtí záchranáři z Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy a velitel modulu z Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Na místo by měl vrtulník dorazit v neděli odpoledne.

První český vrtulník odletěl do Francie už v pátek z letiště v Přerově. V sobotu zasahoval přibližně 40 kilometrů jihovýchodně od základny ve Valence poblíž města Die.

Čeští hasiči se zaměřili především na hašení ve skalnatém a těžko přístupném terénu, kam se pozemní jednotky nedostanou. Během prvního dne provedli 40 shozů vody. Podle hasičů zůstává výhled na další dny nepříznivý kvůli očekávanému silnému větru a vysokým teplotám.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Ještě se můžu stát ministrem, myslí si Turek. Jako ve školce, řekla Černochová

Zleva: Filip Turek, Jana Černochová

Jak by to udělal Trump? Populisty dalších zemí světa spojuje společný guru

Americký prezident Donald Trump vystoupil při příležitosti 250. výročí...

Česko pomáhá Francii v boji s lesními požáry. Vyslalo již druhý vrtulník

Český vrtulník Black Hawk v neděli ráno odstartoval z letiště v Hoříně na...

Komentář

Zůstane černý Petr aerolinkám, nebo cestujícím? Jak budou fungovat nová pravidla v letecké dopravě

ilustrační snímek

Tour ONLINE: Vedro maří původní plány. Devátá etapa přišla o třicet kilometrů

Lídr závodu Tadej Pogačar v debatě s Julianem Alaphilippem během osmé etapy...

Zemřel vlivný americký senátor Lindsey Graham. Bylo mu 71 let

Americký senátor Lindsey Graham vystupuje na slyšení Podvýboru Senátního výboru...

Rubio? To je vlastně místodržící Venezuely, míní zdroje z americké diplomacie

Americký ministr zahraničí Marco Rubio (17. dubna 2025)

Vémola se vrací do klece, čeká ho zápas s Neandrtálcem. Kincl znovu vyhrál

Karlos Vémola a Frédéric Leonhard Vosgröne na Oktagonu v Kolíně nad Rýnem.

Zklamaná Muchová: Drsná porážka, nebyla jsem to já. Utěšovala ji i princezna Kate

Zklamaná Karolína Muchová po porážce ve finále Wimbledonu.

Střelbu na festivalu v Torontu nepřežili nejméně dva lidé. Další jsou zraněni

Na pouličním festivalu v Torontu po sobě stříleli dva lidé. (11. července 2026)

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Úhel pohledu

Zelené šílenství, nebo realita? Svět sami nezměníme, ale racionální chování na lokální úrovni má cenu

ilustrační snímek

Tragédie na Masarykově okruhu. V Brně zemřeli dva motocykloví závodníci

Český závodník Lukáš Pešek na motocyklovém šampionátu Alpe Adria v Mostě.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.