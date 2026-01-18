Kongres ODS zvolí místopředsedy, kteří ve vedení strany doplní Kupku a Portlíka

  7:13aktualizováno  7:13
Volební kongres občanských demokratů pokračuje v neděli druhým dnem volbou řadových místopředsedů. Z vedení ODS odcházejí dosavadní místopředsedové, exministr školství Martin Baxa a bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix.
Martin Kupka před volbou nového předsedy ODS na volebním kongresu v Praze (17....

Martin Kupka před volbou nového předsedy ODS na volebním kongresu v Praze (17. ledna 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Petr Fiala a Martin Kupka na kongresu ODS. (17. ledna 2026)
Nový první místopředseda ODS Tomáš Portlík
Nový první mistopředseda ODS Tomáš Portlík a senátorka Miroslava Němcová
Petr Fiala na kongresu ODS. (17. ledna 2026)
24 fotografií

Nominace krajů získali a kandidaturu na místopředsedu před zahájením kongresu potvrdili exministr životního prostředí a bývalý místopředseda ODS Pavel Drobil, poslanci Karel Haas, Štěpán Slovák a Petr Sokol, europoslanec a dosavadní místopředseda strany Alexandr Vondra. Regiony podpořily také senátora Martina Červíčka, který v sobotu odstoupil z volby prvního místopředsedy.

Zprávy z kongresu

Už v sobotu si zvolila ODS svého nového šéfa. Je jím exministr dopravy Martin Kupka, který porazil v prvním kole Radima Ivana z Ostravy.

SPOLU rozvíjet nebudeme,“ řekl Kupka při grilování kandidátů na předsedu. Měl i podporu bývalého premiéra Petra Fialy, který po dvanácti letech skončil v čele ODS a byl i lídrem koalice SPOLU.

„Budeme důslednou, viditelnou a sebevědomou opoziční silou, která dokáže vládu kontrolovat a tlačit k odpovědnosti. Nesmíme se smířit s tím, že tuto zemi řídí účelové spojenectví koalice nevydávání, které stojí na vzájemných protislužbách a osobních zájmech,“ řekl na kongresu Kupka.

Delegáti rozhodli i o prvním místopředsedovi ODS. Zvolen byl starosta Prahy 9 Tomáš Portlík.

Kupka před volbou místopředsedou žádného z kandidátů veřejně nepodpořil, Portlík by si přál v užším vedení Červíčka, který odstoupil z volby prvního místopředsedy.

Senátorka Miroslava Němcová na volebním kongresu občanských demokratů oznámila, že po 32 letech skončí ve veřejné službě. Oznámila, že už nebude na podzim obhajovat mandát. Dříve byla i předsedkyní Poslanecké sněmovny.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.