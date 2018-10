Druhý neúspěch v řadě? Důležité sdělení, míní Herman. Bělobrádka v čele KDU-ČSL nahradit nechce

CHRUDIM/PRAHA Po loňských parlamentních volbách, neuspěl ani letos v těch senátních. Místopředseda KDU-ČSL a někdejší ministr kultury Daniel Herman přesvědčil na Chrudimsku pouhých 36 procent voličů a do vrcholné politiky se prozatím nevrátí. V rozhovoru pro Lidovky.cz tvrdí, že se nebude ucházet ani o post lídra lidovců, který se na jaře příštího roku uvolní.

Lidovky.cz: S Janem Teclem jste nakonec prohrál výrazným rozdílem. Jak hodnotíte výsledek voleb?

Především děkuji všem, kteří mi dali svůj hlas. Děkuji svému týmu, který odvedl poctivou práci. A samozřejmě gratuluji panu Teclovi, ke zvolení senátorem. Držím mu palce, aby byl dobrým senátorem obvodu 44. Myslím, že to byl boj poctivý, takto nějak by měl vypadat volební boj.

Lidovky.cz: Říkáte, že to byl poctivý boj. Včera jste pro server Lidovky.cz komentoval předvolební letáky vašeho protikandidáta, které mohly být namířeny na vás, slovy, že jde o neférovou součást boje. Co se změnilo?

To je pravěk. Boj byl vyrovnaný, poctivý. Nemá smysl se vracet k věcem, které už nemají absolutně žádnou relevanci.

Lidovky.cz: Čemu porážku přisuzujete?

Myslím, že faktorů je vícero. Pravděpodobně je to známost pana starosty v regionu, pravděpodobně jistá vlna vzestupu preferencí ODS, pravděpodobně synergie, která se začala rýsovat po prvním kole senátních voleb ze strany některých kandidátů, kteří do druhého kola nepostoupili. Je třeba se dívat dopředu.

Lidovky.cz: Po loňských parlamentních volbách jsou to pro vás druhé neúspěšné volby v řadě. Neodradí vás to od další kandidatury?

V tuto chvíli žádná kandidatura není na obzoru. Tuhle otázku tak neřeším. Samozřejmě to ale beru jako důležité sdělení. To nelze přehlédnout.

Lidovky.cz: Jste prvním lidoveckým náhradníkem na poslanecký post. Mluví se o tom, že poslanec Jan Čižinský se této pozice vzdá, aby se mohl soustředit na práci pražského zastupitele. Počítáte s tím, že jej nahradíte?



Záleží na to, jak se celá věc bude vyvíjet. Pokud pan Čižinský se rozhodne vzdát se mandátu, tak jsem prvním náhradníkem, a uvidí se.

Lidovky.cz: Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek před chvilkou oznámil, že na jaře příštího roku nebude obhajovat post stranického lídra. Uvažujete, že byste jej nahradil?

Mně toto sdělení nepřekvapilo, protože jsem členem celostátního výboru i předsednictva KDU-ČSL, takže nás předseda s tímto krokem seznámil. Jinak ne, já jsem nikdy o této kandidatuře neuvažoval.