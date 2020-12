Inspirace v Americe? Majitel domu s nejkrásnější vánoční výzdobou v Česku odmítá Santu i soby

CHOTOVICE Domek ve východočeských Chotovicích patří do světového žebříčku míst s nejkrásnější vánoční výzdobou. Do okolí září více než 65 tisíci žárovičkami. Jeho majitel se k neobvyklému koníčku sice inspiroval v USA, ctí však ryze české vánoční zvyky.

Je krátce před čtvrtou hodinou odpoledne a do obce Chotovice nedaleko Litomyšle se začínají sjíždět první nedočkavci. Václav Trunec totiž zanedlouho rozsvítí svůj vánočně nazdobený dům. Na první pohled by se mohlo zdát, že nejde o nic neobvyklého – na Vánoce si přece domek ozdobí kdekdo. Pan Trunec má ovšem nejvíce osvětlený dům v Česku. Prvenství už drží několik let a každoročně na svou zahradu přiláká tisíce návštěvníků.

„Začínal jsem před devatenácti lety na 200 žárovičkách. Vyzdobené domy jsem viděl v amerických filmech a řekl jsem si, že něco podobného by se mi také líbilo,“ říká pro Lidovky.cz Trunec. Letos jeho domek zdobí přes 65 tisíc žároviček. „Zprvu jsem to dělal hlavně pro sebe, pak sem začali jezdit na kukačku lidé a já své aktivity začal rozšiřovat. Každý rok jsem počet žárovek zvyšoval a dnes jsem se dostal na takové číslo,“ pokračuje.



Trunec svůj dům rozsvěcí každý den od první adventní neděle až do Tří králů. Spínač zapíná se setměním v půl páté odpoledne a domek zhasne v deset večer. V té době je brána do jeho zahrady otevřená všem zájemcům bez výjimky. „Je to národní umělec, velmi oceňuji takto šikovné lidi, musí to dát spoustu práce,“ říká serveru Lidovky.cz nadšený Josef Voráč.



Do Chotovic přijel až od Macochy, o nazdobeném domku se dozvěděl z televize. „Naživo je výzdoba ještě krásnější,“ pochvaluje si Voráč, že se cesta vyplatila. V ruce drží fotoaparát a pořizuje snímky svítícího nápisu „PF 2021“ na střeše domku. Přání do nového roku se skládá ze stovky žlutých žárovek.

Majitel domu je pyšný na to, že jeho nemovitost nezdobí žádné americké symboly Vánoc. „Inspiroval jsem se sice v USA, ale výzdobu ladím do českého stylu. Držím se tradice, nechci tady žádného Santu ani soby,“ říká a ukazuje na betlém s Ježíškem. Místo sobů jsou na jeho zahradě sochy koní, selat, kaprů či jelenů. Samozřejmě každé zvíře je řádně osvětlené a nazdobené.

Návštěva až z Austrálie

Pohádkovou výzdobu ocení zejména děti. To je i důvod, proč Trunec vánočním světýlkům věnuje tolik času. „Nejvíce se mi líbí, když vidím radost v dětských očích, to mě tak naplňuje a žene dopředu. Děti vždycky přiběhnou a nadšeně jásají, to je moc hezké,“ říká. Jeho slovům přikyvuje pan Šťastný, který přijel se svou pětiletou vnučkou. Dítě s rozzářenýma očima běhá od jednoho koutu zahrady ke druhému a ukazuje na všemožné sošky zvířat včetně holubů. „Pro děti je to svět fantazie. Pan majitel musí mít skutečně moc rád Vánoce,“ shrnul návštěvník.

Domek v Chotovicích se v roce 2018 dostal i do světového žebříčku a byl zařazen mezi 35 nejkrásnějších vánočních výzdob celého světa. O panu Trunci psala třeba agentura Reuters. Nejosvětlenější dům v Česku navštíví za jednu sezonu podle odhadů majitele dvacet až třicet tisíc zájemců.

Václav Trunec.

„Jezdí různé věkové kategorie. Volala mi i pětadevadesátiletá paní, že se sem chystá se synem až z Prahy. To mě vždy potěší,“ pochvaluje si Trunec, zatímco se celou zahradou linou vánoční koledy, které hrají z venkovního reproduktoru. Zároveň dodává, že jeho vánoční výzdoba každý rok přiláká i cizince, zejména z Německa, Polska či Slovenska. Trunec se ale pyšní i tím, že k němu zavítali též Australané.

Většina lidí někdy v polovině listopadu ze sklepa vyndá vánoční ozdoby a pomalu zdobí dům. Václav Trunec ale s výzdobou začíná už prvního září, na sezonu se tak připravuje dva měsíce.

Kromě žárovek jeho obydlí zdobí i patřičná dávka chvojí a jmelí. „Líbí se mi zakomponovat i přírodní prvky, nemám rád, když je výzdoba holá,“ říká Trunec, který je vyučeným písmomalířem, k dekoracím a umění tak nemá daleko. Osvětlený domek ho ovšem neživí, pracuje pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje. Žárovičkám se věnuje vždy po práci.

Elektřina vyjde dráž

Vstupné na pohádkově ozářenou zahradu je dobrovolné. Kousek za brankou je kasička, kam mohou lidé přispět. Hned naproti ní stojí dřevěný altán, kde zájemci píšou vzkazy do návštěvní knihy. „Máte to tu kouzelné, přinášíte tím radost mnoha lidem,“ chválí Irena a Honza z Chocně.

Altánek zdobí i velký stůl, na němž leží vystřižené články z novin a certifikáty, které dokládají, že domek je skutečně tím nejosvětlenějším v Česku. Trunec má na prodej rovněž pár pohledů s fotografiemi domu a v altánu nabízí zdarma tradiční symbol Vánoc – jmelí.

Je jasné, že v zimě si Trunec za elektřinu připlatí. „Navýšení oproti normálnímu odběru je znatelné, ale není to tak hrozné. Žárovky mají spotřebu necelých šest kilowattů za hodinu,“ přiblížil majitel domku. V zimní sezoně prý za elektřinu zaplatí o šest tisíc korun za měsíc více oproti létu.



Každý rok investuje do výzdoby a nových žároviček patnáct tisíc. Třeba letos na zahradu pořídil nové sáně. „Jsou 110 let staré, koupil jsem je přes inzerát a přivezl až od Písku,“ říká pyšně Trunec a ukazuje na velikou železnou dekoraci, kterou obepíná značné množství žlutých žároviček. Kolik peněz od návštěvníků za jednu sezonu vybere, nechce prozradit. Nicméně částka mu vystačí na doplatek elektřiny a nákup nových žárovek.

Trunec bydlí v domě se svou maminkou a bratrem. „Synovi pomáhám, copak bych ho v tom mohla nechat samotného, když to dá tolik práce?“ říká matka, která zrovna přichází na zahradu. V ruce nese košík s chvojím. „Na starost mám přírodní dekorace. Toto zelené dělám já a syn dělá hlavně žárovičky,“ dodává s úsměvem na tváři.

Nejvíce návštěvníků chodí mezi svátky, pár jich dokonce dorazí i na Štědrý den. To domek v Chotovicích také svítí. „Rozsvítím barák a jdu se najíst s rodinou, povečeříme kapra a rozdáme si dárky. Pak jdu ven na zahradu mezi lidi,“ přiblížil svůj 24. prosinec majitel.

Kvůli covidu o návštěvníky nepřišel, krize naopak přilákala ještě víc nadšenců. „V době pandemie je všechno zavřené, lidé nemají kam chodit, takže mně dokonce jezdí zájemců více,“ popisuje Trunec. Zároveň si posteskl, že vyšší návštěvnost s sebou přináší spory se sousedy. Těm vadí ruch a zaparkovaná auta v malé obci. K nejosvětlenějšímu domu v Česku je zákaz vjezdu. Domek totiž stojí na kopci, kam vede úzká cesta, která není v zimě udržovaná. Lidé tak musí parkovat dole ve vesnici, která má necelých 140 obyvatel.