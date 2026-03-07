Do Prahy přiletělo asi 380 lidí z Dubaje, další repatriační let už je na cestě

  10:45aktualizováno  11:34
Dvě letadla Smartwings, která přepravila asi 380 lidí z Dubaje, přistála v noci na sobotu v Praze. Podle mluvčí letecké společnosti Vladimíry Dufkové šlo o repatriační let a pravidelnou linku. Další spoje jsou už na cestě do Dubaje. Před půlnocí přiletěl podle pražského letiště také stroj společnosti Emirates.
V Praze přistálo první letadlo s českými turisty z Blízkého východu. Stroj společnosti Smartwings přepravil z Ománu necelých 200 lidí. (3. března 2026)j | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Dubajské letiště v sobotu ráno dočasně zastavilo provoz kvůli sérii explozí. Podle Dufkové už byl provoz znovu obnoven. „Dnes jsme do Dubaje vypravili dvě letadla, pravidelnou linku Smartwings a repatriační let zajišťovaný pro český stát. Obě letadla jsou v současné době na cestě,“ řekla redakci iDNES.cz krátce po 10:00.

Podle Dufkové by měl být v odpoledních hodinách vypraven také repatriační let do Rijádu v Saúdské Arábii. Další letoun přiletí v sobotu z letiště Rás al-Chajma, které leží stejně jako Dubaj ve Spojených arabských emirátech.

Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő v sobotu dopoledne uvedl, že do Česka přiletí také letadlo z egyptského Šarm aš-Šajchu, které původně mířilo do Ománu.

Během posledních dnů se z ohrožené oblasti vrátilly jak vládními repatriačními lety, tak komerčními linkami stovky Čechů. Konflikt v regionu zahájil v sobotu minulý týden americko-izraelský útok na Írán. Teherán na něj odpověděl rozsáhlými údery na státy v Perském zálivu včetně Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů.

Ministerstvo zahraničí na Instagramu uvedlo, že na palubě letounu společnosti Smartwings, který pronajala Česká republika, bylo téměř 200 lidí včetně rodin s dětmi, kojenců a zdravotně indisponovaných cestujících. „V případě potřeby je letecká společnost Smartwings připravena vypravit pro potřeby českého státu další lety,“ uvedla Dufková.

Dubaj patří k oblíbeným turistickým destinacím i klíčovému tranzitnímu letišti mezi Evropou a Asií.

V cestovatelském systému Drozd je k sobotnímu dni registrováno asi 4300 Čechů v zemích zasažených konfliktem mezi USA, Izraelem a Íránem. Je to zhruba o 600 méně než v pátek. Vyplývá to z informací, které poskytlo ministerstvo zahraničí. Počet lidí zaregistrovaných v zemích v regionu tak nadále kontinuálně klesá. Registraci v systému musejí po návratu do vlasti zrušit sami cestující.

Nejvíc Čechů zůstává ve Spojených arabských emirátech, kde je k dnešku zaregistrovaných 2491 lidí. V pátek jich bylo 2885. V Ománu je registrovaných 691 Čechů, v pátek jich bylo zhruba 900, ještě ve čtvrtek přes tisícovku. Nižší stovky zůstávají v Jordánsku, Kataru, Izraeli a Saúdské Arábii. Desítky Čechů pak jsou v Bahrajnu, Libanonu nebo Kuvajtu a jen jednotlivci v Iráku, Sýrii a v Palestině.

Do oblastí zasažených válečným konfliktem létají z Česka repatriační lety a částečně i lety leteckých společností. Aerolinky Emirates ve čtvrtek obnovily pravidelné spojení mezi Prahou a Dubají. Do Dubaje létá z Prahy také pravidelná linka Smartwings. V omezené míře funguje letecké spojení se Spojenými arabskými emiráty, Ománem či Jordánskem.

