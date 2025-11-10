Další verdikt za napadení na koupališti v Dubí. Soud poslal dva muže do vězení

Okresní soud v Teplicích loni v dubnu rozhodl, že tři ze šesti obžalovaných si mají tresty odpykat ve vězení. Jiřího Demetera a Romana Dunku poslal za mříže na čtyři roky, Radka Čonku pak na tři a půl roku. Michalovi Dunkovi a Žanetě Dunkové vyměřil podmíněný trest. Rostislava Dršku soud zprostil obžaloby. První čtyři zmiňovaní se proti rozsudku odvolali. Stejně tak učinil i státní zástupce.
Odvolací senát nakonec změnil výši trestů. „Bohužel, jak můžeme v jiných případech chválit práci policie a dozorujícího státního zástupce, tak v tomto případě ne. Došlo k vícero procesním chybám, kvůli nimž mohlo být použito minimum důkazů,“ uvedl soudce krajského soudu Jiří Havlík.
Jeho senát zohlednil dobu, jaká od skutku uplynula, a tresty zmírnil. Jiřímu Demeterovi a Romanu Dunkovi uložil tři roky vězení. Radka Čonku a Michala Dunku potrestal třemi lety podmíněně odloženými na 42 měsíců. Všechny uznal vinnými za těžké ublížení na draví a výtržnictví.
Rozsudek je pravomocný. Bránit se proti němu je možné pouze podáním dovolání k Nejvyššímu soudu.
Práci policie a i chyby na straně justice hojně kritizovali také obhájci obžalovaných. Podle nich to je důvod, proč se případ vleče tak dlouho.
Advokáti ve velkém zpochybňovali důkazy. Svědci, kteří před soudy vypovídali, z jejich pohledu obžalované neoznačili za viníky jednoznačně. „Důkazní situace je velmi slabá. Práce policie byla v této věci neuvěřitelná a zapříčinila, že se řízení táhne déle než sedm let, po kterou obžalovaní nevědí na čem jsou,“ uvedla mimo jiné obhájkyně Jiřího Demetera.
K odvolacímu soudu dorazil jen Radek Čonka. Jiří Demeter si odpykává trest za jinou trestnou činnost ve věznici a kvůli svému zdravotnímu stavu, který neumožňoval osobní přítomnost, jednání sledoval prostřednictvím videokonference. Roman Dunka se předem omluvil, že se jednání nezůčastní. Nedorazil ani jeho bratr Michal Dunka, který chvíli před jednáním svému obhájci zatelefonoval, že je u lékaře.
Zatímco Čonka se k bitce před soudem nijak nevyjádřil, Demeter uvedl, že se na koupališti nepral.
K napadení na koupališti v Dubí došlo v srpnu 2018. Podle obžaloby vše začalo sporem dvou žen, z nichž jedna se rozhodla umravnit malé dítě a následně se pohádala s jeho matkou. Do sporu se pak vložila obžalovaná Žaneta Dunková a na ženu, která dítě napomenula, zaútočila.
Napadené se podle spisu přiběhl zastat poškozený mladík, přičemž Dunkové pak podle závěrů vyšetřování přišli na pomoc zbylí obžalovaní a muže brutálně zbili a rasisticky ho uráželi.
Teplický soud v případu vynesl první rozsudek v květnu 2021. Tehdy poslal Romana Dunku a Jiřího Demetera na rok do vězení, Radku Čonkovi a Michalu Dunkovi uložil podmínky. Stejně tak Žanetě Dunkové, kterou uznal vinnou z napadení ženy. Rostislava Dršku obžaloby zprostil. Verdikt však následně zrušil Krajský soud v Ústí nad Labem a nařídil nové projednání.
Poškozeného Davida Michajlaka později vyznamenal tehdejší prezident Miloš Zeman medailí za hrdinství za záchranu lidského života.