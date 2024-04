ANO se ohradilo proti zápisu z Hradu ke schůzce o penzijní reformě

„Překvapila nás rétorika prezidenta, že je na tom shoda. To, že se proti něčemu kategoricky nevymezíme a jsme připraveni projít nové podklady, neznamená, že s tím souhlasíme,“ uvedl na tiskové konferenci stínové vlády ANO Havlíček.

Prezident Pavel přitom minulý týden na Hradě tvrdil opak. „Tím hlavním bodem, na kterém jsme se shodli, je to, že nelze nekonat,“ prohlásil prezident.

„Shodli jsme se i na tom, že věk odchodu do důchodu se bude muset v budoucnosti prodlužovat, to je naprosto nezbytný parametr. Debatu povedeme nadále o tom, jakým způsobem se bude vypočítávat věk odchodu do důchodu a jakým způsobem se bude schvalovat. Jestli to bude nějaký dlouhodobý automatický mechanismus nebo jestli se budeme ubírat v nějakých krocích po časových obdobích, to je ale technikálie,“ řekl po schůzce na Hradě prezident Pavel.

Vedle něj stojící Schillerová takovou interpretaci hned na Hradě odmítla a v dalších dnech se proti tomu opakovaně postavili ona i další politici ANO.

Na schůzce byli vedle prezidenta Petra Pavla také byli ministr práce a sociálních věcí za KDU-ČSL Marian Jurečka a zástupci hnutí ANO, šéfka poslaneckého klubu Alena Schillerová, předseda stínové vlády Karel Havlíček a poslanec Aleš Juchelka.

„Považujeme za zásadní sdělit, že u stolu spolu s Alenou Schillerovou a Karlem Havlíčkem bylo celkem 15 lidí, kteří obsah jednání slyšeli,“ uvedla ve středu na sociální síti X prezidentská kancelář.

Další jednání ve stejném formátu se na Hradě uskuteční 22. dubna.