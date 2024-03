Zdravotní sestry, skláři či zedníci mají mít nárok na předčasnou penzi

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Populace stárne, dožíváme se vyššího věku, rodí se méně dětí,“ řekl Jurečka. V roce 2050 už mají připada dva lidé v aktivním věku na jednoho důchodce.

Výčet těžkých profesí má vycházet z nynějších čtyř kategorií prací. Kvůli překračování limitů hluku, prachu a dalších rizikových faktorů jsou ve třetí a čtvrté kategorii potřeba ochranné pomůcky, ve čtvrté kategorii je i při jejich používání vysoké riziko ohrožení zdraví.

Jurečka řekl, že dřívější nekrácený důchod má být možný pro celou čtvrtou kategorii, což se týká asi 18 tisís osob a část lidí z kategorie třetí. Ze třinácti rizikových faktorů u třetí kategorie chce Jurečka brát v potaz fyzickou zátěž, vibrace, teplo a chlad. „Týká se to 118 921 lidí,“ řekl v pátek ministr práce a sociálních věcí.

Jurečkův návrh reformy počítá i s pokračováním zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let podle prodlužování života a s odpuštěním odvodů pracujícím starobním důchodcům.

„Děláme důchodovou reformu, která je nezbytná, abychom zabezpečili nejen součaasné důchodce, ale i jejich děti a vnoučata,“ zdůraznil ministr.

Jurečka řekl, že skončilo připomínkové řízení mezi jednotlivými ministerstvy a že posílá návrh na vládu. Než ji bude schvalovat kabinet Petra Fialy, posoudí ji ještě legislatviní rada vlády.

Reforma, kterou připravil a kterou podle něj vláda projedná za čtyři až pět týdnů, počítá i s nižším výpočtem nových penzí a tím, že garantovaný minimální důchod bude ve výši 20 procent průměrné mzdy.

S chystaným zvyšováním věku odchodu do důchodu nesouhlasí odbory. „Nesouhlasíme s nekonečným věkem odchodu do důchodu,“ řekl po jednání vlády se zaměstnavateli a odbory šéf ČMKOS Josef Středula. Za absurdní označil, že podle Jurečkova plánu by narození v roce 2005 mohli jít do důchodu až v 70 letech.

Jinak to vidí zaměstnavatelé. „Oceňujeme odvahu této vlády podívat se pravdě do očí,“ řekl po jednání prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Systém je podle něj beze změny neufinancovatelný. Považuje za správné postupné posouvání věku odchodu do důchodu podle délky dožití.