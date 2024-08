Věk odchodu do penze poroste pomaleji. Vláda kývla na návrh demografů

„Preferuju tu variantu, abychom to zpomalili, aby to tempo růstu bylo ne o dva měsíce, ale o jeden měsíc,“ řekl ministr Marian Jurečka. „Důchodová reforma přinese stabilitu do budoucna a tuto drobnou úpravu si může dovolit,“ prohlásil.

Vláda původně navrhla a zatím v prvním čtení v parlamentu prosadila, aby se důchodový věk zvyšoval nad 65 let podle průměrné doby dožití. S tím, že v důchodu by lidé měli trávit v průměru 21,5 roku. Podle původně pětikoaliční vládou prosazované varianty se lidé svůj věk odchodu do důchodu měli dozvědět až ve chvíli, kdy jim bude 50 let.

Nyní si to mohou snadno sami spočítat. Třeba lidé narození v roce 1972 půjdou podle nového plánu vlády do penze v 65 letech a 7 měsících, lidé narození v roce 1975 ještě o tři měsíce později, tedy v 65 letech a 10 měsících.

„Pro generace narozené v letech 1966–1978 doporučujeme zvyšování důchodového věku o jeden měsíc pro každý ročník narození,“ napsala ale Česká demografická společnost.

Změnu navrhnou koaliční poslanci při jednání výboru pro sociální záležitostí Sněmovny. Jurečka iDNES.cz potvrdil, že jde o dohodu, na kterou již kývly špičky vládní koalice a o níž byla řeč i tento týden při úterním jednání K15 na Úřadu vlády.

Podporu takové úpravě důchodové reformy, jak ji původně předložila pětikoalice, potvrdila i předsedkyně TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová. „Chceme to takto podpořit,“ potvrdila.

Na to, že věk odchodu do důchodu může růst pomaleji a že o tom Jurečka zkusí přesvědčit koalici, už dříve upozornil iDNES.cz.

Návrh České demografické společnosti by oproti tomu znamenal velmi mírné zvyšování doby odchodu pobírání důchodu, v němž by lidé strávili kolem čtvrtiny života. Tedy o něco déle než 21,5 roku podle dosavadního návrhu vlády.

Výrazněji by rozdíl mezi oběma variantami pocítili hlavně mladší lidé, kteří dnes ani většinou nemyslí na to, že jednou do penze vůbec odejdou.

„Podle aktuální prognózy vychází pro generaci 2000 důchodový věk 70 let a tři měsíce, přitom by penzi pobírali zhruba o pět měsíců méně, než generace narozených 1965, která půjde do důchodu v pětašedesáti,“ řekl už v době, kdy vláda parlamentem přes odpor ANO a SPD tlačila svou původní variantu, Tomáš Fiala, člen hlavního výboru České demografické společnosti.

Pro hnutí ANO přes 65 let „nejede vlak“

ANO s podporou zvyšování věku odchodu do penze nepočítá. „Je to rozhodně spravedlivější než to, co předložila vláda, nicméně pořád trváme na tom, že věk odchodu do důchodu by se měl zastropovat na 65 letech. A v tomto duchu budou naše pozměňovací návrhy,“ řekl dříve iDNES.cz místopředseda Sněmovny za ANO a stínový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka k „měkčí“ variantě demografů.

Lídr ANO a bývalý premiér Andrej Babiš své plány nastínil vládní koalici jasně už v květnu při prvním čtení důchodové reformy a nejsou kompatibilní ani s původní vládní alternativou, ani se změkčenou, na níž se teď domluvila pětikoalice.

„Váš plán na zvyšování věku odchodu do důchodu je mimo realitu. Pokud se vrátíme do vlády, chceme to vrátit. Přes 65 let odchodu do důchodu nejede vlak,“ řekl ve Sněmovně kategoricky předseda ANO.