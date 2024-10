Na nekrácenou penzi mají mít po 45 letech práce nárok všichni, říká Okamura

„Hnutí SPD zásadně odmítá tento návrh změn. Je pro nás nepřijatelné zvyšovat věk odchodu do důchodů,“ řekl Tomio Okamura a představil změny, které SPD prosazuji.

„Navrhujeme mimo jiné, aby se lidem, kteří odpracovali 45 let, nikterak nekrátil předčasný starobní důchod,“ uvedl předseda SPD. Jeho hnutí také odmítá, aby se snižoval výpočet budoucích důchodů.

Surově to poškozuje populačně silné ročníky, řekla Schillerová

Celý vládní návrh surově podle šéfky poslanců ANO Aleny Schillerové poškozuje hlavně silné populační ročníky narozené v sedmdesátých letech minulého století.

Říká se jim také Husákovy děti – podle tehdejšího prvního muže komunistického režimu Gustáva Husáka.

„Tato reforma nemůže vydržet,“ řekla v úterý Schillerová.

„Věk odchodu do penze zase zastropujeme na 65 letech, a ukončíme tak to asociální zvyšování věku odchodu donekonečna. A také umožníme lidem využívat předčasné důchody tak, jak tomu bylo za nás,“ řekl při předchozím projednávání vládního návrhu důchodové reformy šéf ANO, expremiér Andrej Babiš.

Nečeká se, že by ve středu mohli poslanci o vládním návrhu hlasovat. Naopak je pravděpodobné, že se hlasování protáhne až do konce příštího týdne.

Pře o náročné profese je i ve vládní koalici

Spor o to, kdo má mít nárok odejít do nekrácené a předčasné penze, štěpí i vládní koalici. ODS a TOP 09 podporují pozměňovací návrh, který podali šéfové jejich poslaneckých klubů Marek Benda a Jan Jakob.

Při druhém čtení návrhu důchodové reformy na poslední chvíli navrhli vypustit ze seznamu náročných profesí s nárokem na odchod do předčasného důchodu bez jeho krácení lidi v profesích ve třetí kategorii rizika kvůli faktorům vibrace, zátěž chladem, zátěž teplem nebo celková fyzická zátěž, jde-li o zátěž při dynamické fyzické práci.

Pro jejich návrh, který by zhoršil podmínky pro předčasnou penzi více než sto tisícům lidem, byl ve výboru pro sociální politiku jediný poslanec – Martin Dlouhý z TOP 09.

Lidovci a hnutí STAN dosud podporují původní vládní návrh, aby na předčasnou nekrácenou penzi měli nárok nejen lidé ve čtvrté kategorii rizika, ale i i ti, kterým chtějí ODS a TOP 09 tuto možnost vzít. Viktor Vojtko z hnutí STAN řekl, že koalice hledá kompromis, díky němuž by pro vládní návrh mohlo hlasovat všech 104 vládních poslanců, respektive 105, včetně Iva Vondráka, který se rozešel s ANO a spolupracuje s vládní koalicí.

Šéf poslanců KDU-ČSL Aleš Dufek upozornil na projev prezidenta Petra Pavla před předáním státních vyznamenání. „Nebudu proto podporovat politiky, kteří nabízejí snadná řešení a jdou cestou nejmenšího odporu. Naopak, s mojí podporou mohou počítat ti, kteří budou s odvahou a odpovědností přistupovat i k řešení nepopulárních otázek,“ řekl v něm prezident Pavel.

Koalice také počítá s tím, že by se věk odchodu do důchodu zvyšoval pro ročníky narozené po roce 1965 každý rok o měsíc s tím, že by věk odchodu do důchodu byl zastropován na 67 let. Nejdříve v tomto věku by do ní měli jít všichni, kdo se narodili v roce 1989 nebo později.

Není reálné, že by tito lidé ve vyšším věku než 65 let pracovali, řekl o sklářích Pirát Bartoš

„Jsem z Jablonce nad Nisou, tam je rozšířeno sklářství. Není reálné, že by tito lidé ve vyšším věku pracovali. Přesto páni poslanci z ODS a TOP 09 podali návrh, který redukuje tuto skupinu o 100 tisíc lidí,“ řekl k náročným profesím předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Ocenil, že výbor pro sociální politiku návrh Jakoba a Marka Bendy. „Věřím, že to adoptuje celá Sněmovna,“ řekl Bartoš.

„Brutálně a necitlivě to poškozuje náročné profese,“ řekla Alena Schillerová z hnutí ANO o pozměňovacím návrhu Jana Jakoba a Marka Bendy.