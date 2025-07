Důchodová reforma platí, rozhodl Ústavní soud. Zrušit ji chtělo hnutí ANO

9:44 , aktualizováno 10:00

Ústavní soud potvrdil platnost důchodové reformy. Její zrušení neúspěšně navrhovali poslanci opozičního hnutí ANO. Nyní je hranice věku odchodu do důchodu 65 let. Později mají podle reformy, kterou v parlamentu prosadila vláda Petra Fialy, do penze odcházet lidé narození po roce 1965. Každý ročník o měsíc později.