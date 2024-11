Koalice prosadí zvýšení věku odchodu do penze i nižší růst nových důchodů

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Návrh důchodové reformy počítá i s tím, že se od roku 2026 bude postupně snižovat výpočet u nově přiznaných důchodů. „Drobně upravujeme tempo růstu nových důchodů,“ komentoval nižší nově vyměřované důchody Jurečka.

Opozice růst věku odchodu do důchodu odmítá a ANO už řeklo, že to po volbách v příštím roce zruší.

Hlasování o konečné podobě důchodové reformy má začít v pravé poledne a to bez ohledu na to, kolik lidí bude ještě přihlášeno do debaty. Nyní je jich 45. Pevný čas hlasování prosadila ve středu vládní většina.

Pro lidi, kteří se narodili až po roce 1965, bude přijetí návrhu vlády Petra Fialy znamenat, že každý další ročník narození půjde do penze o měsíc později. Tedy třeba lidé narození v roce 1975 ve věku 65 let a deset měsíců. Každý si to může sám pro sebe lehce spočítat.

Do penze mají v 67 letech jít ti, kdo se narodili v roce 1989 nebo později

Strop pro zvyšování má být 67 let. Nejdříve v tomto věku by do důchodu měli jít všichni, kdo se narodili v roce 1989 nebo později.

„Důchodovou reformu, ať chceme nebo nechceme, udělat musíme a nejde to už odkládat dál,“ obhajuje vládní návrh ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL. Jako přednosti vládního návrhu vidí, že minimální výše důchodu nebude moci klesnout pod pětinu průměrné mzdy, či to, že manželé budou moci mít společný vyměřovací základ pro stanovení důchodu, když si to budou přát.

„To není žádná reforma. To je jen zpráva pro lidi, že budou pracovat déle a za méně peněz,“ odmítá vládní verzi důchodové reformy předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš. Prohlásil, že by jeho vláda znovu zastropovala věk odchodu do důchodu na 65 letech.

Boj byl o seznam náročných profesí

Největší boj byl do posledních chvíle i v rámci vládní koalice o to, kdo bude moci odejít do předčasné penze bez jejího krácení. Osekání seznamu takzvaných náročných profesí, kteří takovou možnost budou mít, navrhli šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob a ODS Marek Benda.

„Platí to, že tam zůstanou ti, kteří už tam byli, to znamená zdravotničtí záchranáři, hasiči, podnikoví hasiči, a že tam zůstane celá kategorie čtvrtého rizika,“ řekl ministr Jurečka. Koalice se na tom dohodla a pro více než 100 tisíc lidí to má znamenat, že nebudou moci jít do předčasného nekráceného důchodu, což jim původně vláda i po jednání s odbory o seznamu náročných profesí slibovala. Jedná se například o některé zdravotní sestry, skláře, lesní dělníky či pracovníky v sociálních službách.

Několik poslanců KDU-ČSL proti tomu protestovalo, a tak chce situaci lidí chce koalice řešit v rámci povinnosti zaměstnavatelů přispět jim do třetího důchodového pilíře na penzijní připojištění 4 procenta z jejich hrubé mzdy na jejich individuální účty.

Součásti návrhu reformy to není. Jde jen o příslib, že to koalice ještě prosadí.

Pracujícím seniorům se nemá zvyšovat důchod za další odpracované roky. Klesne u nich místo toho sazba sociálního pojištění o 6,5 procenta. Prodlouží se také lhůta pro obnovu nároku na vdovský či vdovecký důchod na 5 let.

Mladí lidé si mají na budoucí penzi zčásti šetřit ve fondu se státní garancí, řeklo dříve ANO

„Budeme mít zvýšený věk odchodu do důchodu, v náročných profesích bude jen 14 tisíc lidí, snížení výpočtu nových důchodů od roku 2026 taktéž zahýbá peněženkami seniorů. Je tam dle mého názoru velmi špatná motivace pro seniory postavená na slevě na pojištěnce a ne na vyšším starobním důchodu,“ zrekapituloval stínový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO. To všechno jsou důvody, proč opoziční hnutí vládní verzi reformy odmítá.

Na dotaz, jak by vypadala důchodová reforma v podání ANO, odvětil, že hnutí hlavně nechce oslabovat první důchodový pilíř.

Na jaře ANO řeklo, že na penzi by si budoucí penzisté mohli částečně šetřit ve fondu se státní garancí, který by investoval do nových jaderných bloků či výstavby vysokorychlostních tratí. „Investiční pilíř se státní garancí spojený s klíčovými státními investicemi, to je jeden z klíčových kroků, který se bude muset udělat,“ říká šéf stínové vlády ANO Karel Havlíček. Do důchodového systému, aby mohl fungovat, se totiž podle ANO musí najít i nové příjmy. A ty by mohli přinést dnešní třicátníci vložením peněz do nového fondu.