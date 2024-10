Doplatí na to skláři i sestry, vyčetla Schillerová vládě handl u penzí

Koaliční strany se totiž dohodly, že projde pozměňovací návrh šéfa poslanců TOP 09 Jana Jakoba a ODS Marka Bendy, který seznam náročných profesí oseká, a projde tak i zastropování zvyšování věku na důchodu na 67 letech

„Místo aby se hnutí STAN postavilo za více než 100 tisíc zaměstnanců zařazených do třetí rizikové skupiny, tak tento politický handl posvětilo,“ vyčetla vládnímu hnutí Schillerová.

Lidovci i poslanci hnutí STAN totiž dosud podporovali tu část původního vládního návrhu, aby na předčasnou nekrácenou penzi měli nárok nejen lidé ve čtvrté kategorii rizika, asi 12 tisíc lidí, ale i i ti, kterým chtějí ODS a TOP 09 tuto možnost vzít – což je více než 100 tisíc lidí (mezi nimi skláři či některé zdravotní sestry). Když jim koaliční partneři pohrozili, že by v takovém případě nemuselo projít ani pozvolnější zvyšování věku odchodu do důchodu, nebo reforma jako celek, dohodla se koalice na kompromisu.

„Budeme usilovat o to, abychom dokázali najít řešení především ve spořicím pilíři, které této skupině umožní za příspěvku zaměstnavatelů odcházet třeba do předdůchodu,“ oznámil tento týden poslanec STAN Viktor Vojtko, jakým směrem se koalice ubírá. A jeho kolegyně Pavla Pivoňka Vaňková iDNES.cz řekla, že její hnutí za těchto okolností podpoří i návrh Jakoba a Bendy.

„Z údajně promyšlené reformy se tak stal trhací kalendář, na který doplatí zdravotní sestry, montážní dělníci, skláři, pracovníci v lesnictví nebo pracovníci v sociálních službách. Místo původních 130 tisíc lidí by tak do důchodu kvůli náročnosti své práce mohlo jít něco přes 10 tisíc,“ kritizuje seškrtání seznamu náročných profesí s nárokem na nekrácenou předčasnou penzi Schillerová.

Schillerová označila za směšné a za víru v pohádky, že by ještě do konce volebního období mohla vláda připravit a prosadit dodatečné řešení v třetím důchodovém pilíři, které by více než stovce tisíc lidí kompenzovalo, že nebudou moci jít do předčasného důchodu, aniž by jim byl krácen.

Nespravedlivé a unáhlené důchodové změny podrobíme revizi a zrušíme, slíbila Schillerová

„Hnutí ANO, bude-li mít k tomu příležitost, veškeré tyto nespravedlivé a unáhlené důchodové změny, které Fialova koalice prosazuje, podrobí kompletní revizi a z velké části zruší,“ prohlásila Schillerová.

Ve schvalování důchodové reformy budou poslanci pokračovat v pátek na mimořádné schůzi Sněmovny, ale očekává se, že na závěrečné hlasování dojde až příští týden v pátek, kdy je vládní koalice připravena utnout obstrukce opozičních stran bránících zvýšení věku odchodu do důchodu.