Lidi narozené v roce 1989 a později posílá koalice do penze v 67 letech

V projednávání vládního návrhu důchodové reformy budou ve čtvrtek pokračovat poslanci. Vláda ji průběžně upravuje, ve středu ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL oznámil, že vláda nově chce, aby lidé odcházeli do důchodu nejpozději v 67 letech. To by se týkalo všech, kdo se narodili v roce 1989 či později.