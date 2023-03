Ministr Jurečka jedná s opozičním hnutím SPD o důchodové reformě

SPD se spolu s ANO obstrukcemi snažilo zabránit přijetí vládního návrhu, podle nějž od června důchody vzrostou v průměru o 760 korun namísto 1770 korun, jak by to vyplývalo z dosavadních pravidel. Hnutí ANO chystá návrh na zrušení zákona k Ústavnímu soudu, Hnutí SPD, které nemá dost poslanců pro vlastní ústavní stížnost, se chce ke stížnosti ANO připojit.

Jednání s opozicí kvůli penzijní reformě, novému nastavení valorizací důchodů a úpravě pravidel předčasných penzí ministr Jurečka zahájil minulý týden, kdy se sešel šéfkou poslaneckého klubu ANO Alenou Schillerovou a stínovým ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou.

Schillerovou překvapilo, že změnu valorizačního mechanismu chce Jurečka projednat ve vládě už v dubnu a že má změna začít po schválení parlamentem platit už od začátku července. „Když jsme s ním jednali, řekl nám, že má připravenou změnu valorizace penzí a že nám návrh pošle. Konkrétní návrh jsme od něj ale nedostali. Takto si seriozní jednání s opozicí nepředstavuji,“ řekla iDNES.cz Schillerová.

Zákon nyní stanovuje, že se penze mají zvyšovat o inflaci a polovinu růstu reálných mezd. „Polovina to už nebude, bude to trochu méně,“ řekla Jurečkova mluvčí Eva Davidová. Národní ekonomická rada vlády kvůli zadlužování doporučila zvedání penzí zpomalit a znovu je zvyšovat o třetinu růstu reálných mezd, tedy tak, jak tomu bylo do roku 2017.