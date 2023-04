Odchod do předčasné penze? Pro vysokoškoláky asi jen stěží, většina jich po studiu už 40 let nedožene

Pro dřívější odchod do penze by také měla být nastavena nižší částka než dosud, zvyšovaná zřejmě až od data řádného důchodového termínu. Předčasné důchody by měli využívat především lidé, kteří pracovali v oborech s vyšší mírou zátěže. Podmínky pro ně podle Jurečky vláda ještě zpřesní.

Ekonomové už nyní ale upozorňují na řadu nejasností. „Pokud se do těch požadovaných 40 let v důchodovém systému nezapočítá i doba studia, tak v podstatě vysokoškolákům nikdy nebude moci vzniknout nárok na předčasný důchod. To považuji za velký problém,“ sdělila serveru Lidovky.cz Danuše Nerudová, ekonomka, bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně a někdejší šéfka Komise pro spravedlivé důchody.