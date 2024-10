Odbory budou vládě rozmlouvat výrazné snížení počtu náročných profesí

V úterý o tomu budou jednat se zástupci vlády i zaměstnavatelů. Šéf odborové centrály ČMKOS Josef Středula na sociální síti X kvitoval slova lidoveckého poslance Víta Kaňkovského, který nesouhlasí se snížením počtu náročných profesí.

Podle vládního návrhu by nárok na dřívější penze mohli mít pracovníci nejrizikovější čtvrté kategorie i části třetí kategorie, kteří mají v práci fyzickou zátěž, vibrace, chlad a teplo. Zaměstnavatel by za ně platil o pět procentních bodů vyšší odvody. Návrh, který má podporu ODS a TOP 09, třetí kategorii vypouští. A právě tím by se počet lidí, kteří by mohli jít bez krácení do předčasné penze, snížil z více než 120 tisíc na 12 tisíc.

„Nesouhlasím se zúžením náročných profesí. Skutečně náročnost jak fyzická, tak psychická v některých profesích je enormní. Při zúžení se stejně jako stát budeme muset o lidi postarat, padají nám pak do invalidních důchodů. Původní návrh byl vyvážený,“ uvedl po jednání výboru pro sociální politiku o návrhu jeho předseda Vít Kaňkovský z KDU-ČSL.

Výhrady má i hnutí STAN. Jeho poslanec Viktor Vojtko ČTK řekl, že omezení má sice logiku kvůli zpomalení růstu důchodového věku, ale řešením není vyškrtnutí celé skupiny pracovníků. Omezení nepodporuje ani jeho kolegyně z hnutí STAN Pavla Pivoňka Vaňková.

„Bude-li tento návrh přijat, za Piráty nemůžeme hlasovat pro celou reformu,“ uvedla i místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová. Ani s podporou Pirátů, kteří odešli z vlády, tak nyní ODS a TOP 09 nemohou počítat.

Ještě je třeba dohodu najít, připustil Jurečka

Předseda lidovců a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka v úterý při setkání s novináři připustil, že dohoda v rámci vládní koalice zatím není. „Máme na to čtrnáct dnů. Je třeba to ještě cizelovat. Musím dohodu najít,“ řekl Jurečka.

Kvůli výhradám poslanců STAN i KDU-ČSL k návrhu Jakoba a Bendy odložil výbor pro sociální politiku Sněmovny minulý týden jednání o důchodové reformě na neurčito. A to ve chvíli, kdy k jejímu přijetí chybí ve Sněmovně už „jen“ závěrečné hlasování.

Opoziční ANO a SPD odmítají vládní návrh důchodové reformy jako celek. Kategoricky nesouhlasí se zvyšováním věku odchodu do důchodu nad 65 let, jak s tím vládní koalice počítá.

Šéf ANO Andrej Babiš tvrdí, že když jeho hnutí vyhraje příští rok volby do Sněmovny a sestaví vládu, pravidla zase změní. „Věk důchodu do penze zase zastropujeme na 65 letech. A také umožníme lidem využívat předčasné důchody tak, jak tomu bylo za nás,“ řekl Babiš.