Do důchodu maximálně v 67 letech, potvrdil výbor dohodu vládní koalice

Výbor podpořil pozměňovací návrh poslance Jiřího Navrátila z KDU-ČSL, který se týká právě zastropování zvyšování věku odchodu do penze.

Vláda počítá s mírným zvyšováním věku odchodu do důchodu i u starších. Pro všechny, kdo se narodili v letech 1966 až 1988 to má konkrétně znamenat, že budou odcházet do penze každý rok o jeden měsíc později.

Nyní platí strop 65 let. Takže třeba ti, kdo se narodili v roce 1972, mají jít do penze v 65 letech a 7 měsících. A ti, kdo se narodili v roce 1975, o tři měsíce později – v 65 letech a 10 měsících.

Každý si snadno může spočítat, kdy bude mít nárok na důchod podle současné vládní koalice on sám.

Opoziční hnutí ANO a SPD se zvyšováním věku odchodu do důchodu nesouhlasí. „Věk důchodu do penze zase zastropujeme na 65 letech, a ukončíme tak to asociální zvyšování věku odchodu donekonečna. A také umožníme lidem využívat předčasné důchody tak, jak tomu bylo za nás,“ řekl při předchozím projednávání vládního návrhu důchodové reformy šéf ANO, expremiér Andrej Babiš.