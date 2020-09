Důchodovou reformu vláda asi nestihne. Důležité je, že důchody zvyšuje, uvedl Babiš.

Praha Nynější vláda pravděpodobně nestihne připravit důchodovou reformu. Při sněmovních interpelacích to ve čtvrtek řekl premiér Andrej Babiš (ANO) na dotaz Lucie Šafránkové (SPD). Důležité podle premiéra je, že kabinet důchody zvyšuje.

„Udělat důchodovou reformu, že se vyřeší výdaje, umí každý. Akorát příjmy jsou problém,“ poznamenal Babiš. „Máme rok do voleb, tak se obávám, že to nezvládneme,“ uvedl. Premiér ale zdůraznil, že to neznamená, že peníze na penze nebudou.



Šafránková se ve svém dotazu na důchodovou reformu odvolávala na vládní programové prohlášení i na údaje Národní rozpočtové rady o dlouhodobé neudržitelnosti penzijního systému. Babiš označil radu za politickou, stává se podle něho nástrojem opozice. Její předsedkyni Evu Zamrazilovou premiér spojil s ODS.

Důchodovou reformou se i v tomto volebním období zabývá zvláštní komise při ministerstvu práce a sociálních věcí. Babiš k tomu podotkl, že ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) možná překvapí, ale není to jisté.

Kabinet ANO a ČSSD ve svém prohlášení uvádí, že chce důchodovou reformu, a to „konkrétní kroky bez zdlouhavých a neplodných diskusí“. Podstatou by mělo být oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu a stanovení vztahů mezi tímto účtem a rozpočtem státu, případně dalšími zdroji příjmů.