Kdy půjdeme do důchodu? Datum odchodu do penze se bude odvíjet od toho, kolik vám je v současné době

„Po roce 2030 začnou chodit do penze populačně silné ročníky. Abychom udrželi solidní důchody, tak o tom musíme debatovat. Do roku 2030 jsou jasně daná pravidla a nic se nezmění, je to dlouhodobě dané,“ uvedl podle ČT ministr financí Zbyněk Stanjura.

Dosud chtěl stát prodlužování věku pro odchod do penze zastavit v roce 2030, a to na 65 letech. Vláda teď ale plánuje tuto hranici postupně posouvat. Nový plán odchodů do důchodu se nijak nedotkne současných penzistů a lidí starších 57 let. Důchodový věk má podle představ ministerstva práce růst i po roce 2030 postupně - v průměru o necelé dva měsíce za jeden kalendářní ročník.

Padesátníci tak mají jít do důchodu v 66 letech, lidé ve věku 43 let mají mít nárok na penzi přesně v 67. Třicátníci narození v roce 1989 a později pak v 68 letech.

Podle vládní koalice je navyšování věku na odchod do důchodu i po roce 2030 nutný a penzijní systém by bez něho byl neudržitelný. „Je to v horizontu nějakých dvaceti třiceti let, kdy by docházelo k pozvolnému zvýšení. Pokud se podíváme na důchodový systém, já sám jsem Husákovým dítětem, tak bych rád někdy okolo roku 2040 důchod pobíral,“ řekl ministr vnitra Vít Rakušan.

S nutností navyšování důchodového věku souhlasí i předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

„Jsem přesvědčená o tom, že bez toho to nepůjde. Jednou z částí důchodové reformy, kterou tolik potřebujeme a kterou minulé vlády neměly odvahu zavést, je i věk odchodu do důchodu,“ uvedla předsedkyně.

Náročné profese mohou mít úlevy

Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky by měl důchodový věk růst společně s věkem dožití. Lidé by tak měli podobně jako teď strávit v penzi přibližně 21 a půl roku. Jurečka také připustil úlevy pro náročné profese, jako jsou horníci nebo montážní dělníci.Ti by mohli do penze odcházet dříve.

Opoziční SPD navyšování věku pro odchod do důchodů zásadně odmítá. Zástupci hnutí ANO jsou podle předsedkyně klubu Aleny Schillerové ochotní o návrhu jednat.

„Jsme připraveni se o tom bavit, to říkám otevřeně. Chceme vidět parametry, chceme vidět, koho by se to týkalo, kdo by měl předčasný důchod, koho by se týkal nárůst, jak by se zohlednilo vzdělání,“ uvedla Schillerová.