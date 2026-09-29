Organizace funguje především díky tisícům individuálních dárkyň a dárců, sdělila mluvčí hnutí Eva Pernicová. Příspěvky dárců tvoří 60 procent rozpočtu.
„Dotace od českých státních institucí představovaly v minulém roce pouze 1,56 procenta našich příjmů. Část podpory získává Hnutí Duha také od zahraničních nadací. Tyto nadace podporují ochranu životního prostředí v různých zemích, a podporují tak i ekologické organizace v Česku, mezi nimiž je i Hnutí Duha,“ uvedla Pernicová.
Organizace podle své mluvčí každoročně odvádí na daních a odvodech přibližně 5,5 milionu korun, přičemž její celkové příjmy od českého státu loni činily 424.077 korun. Macinkova tvrzení o údajné závislosti Hnutí Duha na penězích daňových poplatníků proto podle Pernicové neodpovídají realitě. „Hnutí Duha přináší do českého rozpočtu mnohem více finančních prostředků, než kolik od českého státu získává,“ dodala Pernicová.
Macinka v Partii pronesl kritická slova na adresu ekologických organizací v reakci na vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) z jeho nedělního videa na sociálních sítích. V něm řekl, že dostal 2000 e-mailů od lidí, kteří po něm požadují, aby Motoristům odebral resort životního prostředí vedený Igorem Červeným. Podle Macinky ale Motoristé těmto požadavkům vyhovět neplánují.
„Chápu, že když těmhle zeleným lehkoživkám seberete peníze, tak ta jejich závislost, to je horší než drogy, tak teď mají absťák, kopou a chtějí svoje peníze. Ale my jim je prostě nedáme. Předpokládám, že to asi neustane a doufám, že pan premiér to chápe,“ dodal Macinka.