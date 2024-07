Jaderná zakázka století přinese Česku další korejské investice. Jaké projekty jsou ve hře?

Doporučujeme

V březnu přijel do Česka francouzský prezident Emmanuel Macron. Kvůli strategii na Ukrajině, ale z velké části i kvůli tomu, aby lobboval za to, že firma z jeho země získá obří zakázku na české jaderné bloky. S premiérem Petrem Fialou (ODS) se dokonce srdečně objali, ale nestačilo to. Suverénně největší zakázku v historii Česka získala korejská firma KHNP.