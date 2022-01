Firma bez povolení zbořila chráněné budovy v areálu mosteckého dolu, řeší to policie

„Mostečtí policisté přijali trestní oznámení ve věci zbourání památkově chráněných budov v areálu bývalého dolu. Oznámením se zabývají a zahájili úkony trestního řízení pro spáchání trestného činu zneužívání vlastnictví,“ potvrdila policejní mluvčí Alena Bartošová.

Podle trestního zákoníku hrozí majiteli za tento trestný čin, pokud mu bude prokázán, odnětí svobody až na dobu dvou let, peněžitý trest či uložení zákazu činnosti.

Areál někdejšího dolu Julius V. z 19. století byl nemovitou kulturní památkou od června 2000. Chráněny byly tři budovy - strojovna, bývalé koupelny a šatny a také správní budova, která pocházela z období ještě před započetím hloubení dolu. Všechny tři objekty nechal nový majitel pozemků loni v říjnu bez povolení úřadů zbourat. Na případ upozornil Český rozhlas Sever.

„Nikdo z nás nevěděl, že jsou ty budovy chráněné. Nevěděl to ani bývalý majitel, který nám to prodal. Ty objekty byly v takovém stavu, že to byly vyloženě ruiny. Neměly střechu, byly to jenom napůl rozpadlé zdi. Zloději z toho vytahali všechno železo, bylo to prorostlé stromy. Proto jsme to zbourali,“ hájí se Václav Sedmidubský, jednatel společnosti Nord Plus.

Pozemky prý kupoval v dobré víře jako budoucí manipulační plochu pro rekultivaci dolů.

„Byly tam mraky náletů, totální bordel. Byla to vlastně skládka, nedalo se tam ani pořádně projít, natož projet autem. Když jsme to všechno vyčistili, přišel někdo s tím, že jsme zbourali památku. Kdybychom to ale věděli, v životě bychom do toho nešli,“ říká jednatel.

Trestní oznámení na jeho firmu podal Národní památkový ústav (NPÚ) ihned poté, když se o zboření cenných objektů dozvěděl. Argument, že majitel nevěděl o jejich památkové ochraně, není podle památkářů vůbec relevantní.

Magistrát se poptá jinde

„Při prodeji kulturní památky je původní vlastník povinen o této skutečnosti vyrozumět nového. Každý zodpovědný vlastník si tuto skutečnost předem ověří, informace jsou veřejně dostupné v Památkovém katalogu,“ podotkla mluvčí ústeckého NPÚ Věra Brožová.

Podle ní navíc zmíněné budovy nebyly v havarijním stavu.

„Byly roky bez využití, takže jejich stav byl neutěšený, ale nikoliv havarijní. A i kdyby byl, tak to vlastníka podle zákona neopravňuje ke zničení kulturní památky. Pozemek totiž nadále zůstává zapsanou kulturní památkou a jakákoliv stavební činnost na něm podléhá schválení památkové péče,“ vysvětlila s tím, že zbouráním objektů majitel situaci nijak nevyřešil.

Naopak, nyní ho čekají velké trable. Hrozí mu totiž pokuta v maximální výši až dvou milionů korun, o které rozhodne příslušný správní orgán.

„Magistrát města Mostu řízení tohoto typu historicky nemusel vést, takže nemůže vyjít z vlastní zkušenosti při ukládání sankce. Využije však zkušeností jiných správních orgánů, které již obdobné případy rozhodovaly,“ doplnila mluvčí magistrátu Klára Vydrová.