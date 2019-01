Dům pro ředitele vojenských lesů za 7,3 milionu? Řešíme co s ním, říká ministerstvo

PRAHA Vojenské lesy a statky (VLS) postavily svému řediteli divize Karlovy Vary rodinný dům za 7,3 milionu korun. Poté, co na to přišel NKÚ, začalo ministerstvo obrany, pod které VLS spadají, čtyři roky po kolaudaci řešit, co bude v objektem dál a jak ho co nejefektivněji využít. Skončit může jako komerční ubytovaní pro lovce, ale zamířit může také k novému majiteli.

Podle zjištění NKÚ nechaly Vojenské lesy a statky ČR postavit během svého hospodaření v letech 2015 až 2017 dům na adrese Velichov 170 za 7,3 milionu korun pro tehdejšího ředitele divize na Karlovarsku. Ke stavbě náležel i pozemek přesahující dva a půl metrů čtverečních. Po zájmu médií se zvláštní investicí začalo zabývat i ministerstvo obrany.

„Ministerstvo obrany nyní čeká na předložení návrhu řešení dalšího využití objektu a vyjádření dozorčí rady státního podniku,“ uvedl pro server Lidovky.cz Jiří Celetka z tiskového oddělení ministerstva obrany.

Dům sice už několik let stojí, jak ho co nejefektivněji využít ale resort obrany řeší až nyní. „Zpracovává se finanční studie, jak tento objekt optimálně ekonomicky využít. Vedle stávajícího účelu jsou posuzovány další varianty,“ uvedl Caletka.

Podle něj se uvažuje například o komerčním nájmu, například pro klienty, „kteří využívají nabídku VLS k poplatkovým lovům v honitbě Hradiště“. Ve hře je ale také prodej objektu, v jaké cenové relaci by byl nabízen ale mluvčí ministerstva neuvedl.

Ředitel v nájmu zůstává. Zatím ale jen dočasně

Objekt bude podle ministerstva prozatím využíván k dosavadnímu účelu, zůstane v něm tedy ubytován současný ředitel divize Karlovy Vary Jiří Kšica. Podle zdrojů serveru Lidovky.cz na ministerstvu obrany je ale smlouva mezi současným ředitelem a VLS na dobu určitou, konkrétně do ukončení výběrového řízení na nového nájemce objektu. Dosavadní nájemci platili měsíčně 13 400 korun.



Podle názoru ministerstva proběhla celá investice podle pravidel. „Investice před i během realizace stavby prošla standardním schvalovacím procesem podle příslušných interních předpisů státního podniku VLS ČR. Ředitel divize byl součástí uvedených schvalovacích procesů,“ sdělil mluvčí Caletka.

Náklady na výstavbu domu jsou podle NKÚ neúměrně vysoké s ohledem na to, jaký účel má tato stavba plnit. „Řešit ubytování zaměstnance - přestože se jedná o vedoucího pracovníka - výstavbou rodinného domu s pozemkem vysoce překračuje obvyklý standard poskytovaných benefitů,“ uvedli kontroloři. Zmínili, že je to i v ostrém kontrastu s bydlením ostatních ředitelů divizí, které se svou rozlohou pohybuje od 25 metrů čtverečních do 54 metrů čtverečních obytné plochy.