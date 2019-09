Ďuričko prohrál soud s vlastní dcerou. Vrah Kočky mladšího po ní chtěl vrátit darované nemovitosti

PRAHA Bohumír Ďuričko neuspěl u Obvodního soudu pro Prahu 6 se žalobou, ve které žádal, aby mu dcera vrátila jím darované nemovitosti. Ďuričko v minulosti strávil devět let za vraždu provozovatele lunaparku Václava Kočky mladšího.

Celé jádro problému spočívá v tom, že když byl Bohumír Ďuričko, dnes přejmenovaný na Benedikta Reinholda Dieru, ve vazbě, tak na jednu ze svých pěti dcer převedl majetek. V době převodu osmnáctiletá dcera s ním časem přestala komunikovat. To se Ďuričkovi nelíbí, a proto se rozhodl majetek vymáhat zpět soudní cestou.



Soudkyně Zuzana Barochová podle serveru iDNES.cz podotkla, že pro rozhodnutí soudu bylo nejdůležitější zjistit, jestli obdarovaná Ďuričkova dcera Nicole porušila ve vztahu k otci (dárci) hrubým způsobem dobré mravy. Tím může být například fyzické násilí nebo neposkytnutí pomoci v nouzi.

K ničemu takovému ale podle soudkyně nedošlo. „Žaloba není důvodná. Podmínky pro vrácení daru nebyly naplněny. Přijetí daru ji (dceru) nezavazuje k plnění jakýchkoliv žádostí žalobce, když nejsou věrohodně podloženy,“ citoval iDNES.cz slova soudkyně. Verdikt zatím není pravomocný, a tak se dá předpokládat, že se Ďuričko proti rozhodnutí soudu odvolá.



Ďuričko údajně doufal, že mu po návratu z vězení dcera pomůže. Půl roku před svým podmínečním propuštením na podzim roku 2017 dopisem požádal podle iDNES.cz dceru o finanční dar. Dcera mu ale žádné peníze neposlala. Navíc o něj i jeho rodinu ztratila zájem. Podle vyjádření právního zástupce Ďuričkovy dcery ale nebyla chyba na její straně. „Pokud komunikoval se žalovanou, tak hlavně proto, aby získal nějaké finance. To samozřejmě nemůže podpořit hloubku vztahu,“ řekl podle serveru s tím, že dcera se k otci chovala vždy korektně, nezasahovala do jeho života a očekávala to samé od něj.

‚Takto nejedná nemajetný člověk‘

Právník navíc zdůraznil, že Nicole získala majetek, který byl společným jměním jejích rodičů, nikoliv pouze Ďurička a popřel, že by vrah Václala Kočky mladšího potřeboval finanční výpomoc. „V roce 2017 tvrdil do znaleckého posudku, že všem ostatním dcerám, každé z nich, rozdal majetek za sedm milionů. Pokud je to pravda, jistě se mohou o svého otce postarat. Také tvrdil, že ve vězení rozdal dva miliony svým spoluvězňům. Takto nejedná nemajetný člověk,“ dodal právník. To, že Ďuričkovy mohly pomoct i ostatní dcery, konstatovala také soudkyně. Sám Ďuričko tvrdí, že si uvědomil, že majetek převedl na Nicole kvůli donucení od jeho bývalé ženy a právě Nicole.



Někdejší hoteliér Vladimír Ďuričko zastřelil Václava Kočku mladšího na podzim roku 2008 v pražské restauraci Monarch na oslavě po křtu knihy tehdejšího šéfa ČSSD Jiřího Paroubka. Za vraždu si měl odsedět 12,5 roku vězení. Na podzim 2017 byl po devíti letech propuštěn se zkušební lhůtou po dobu sedmi let.