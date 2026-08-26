ČT hledá úspory, obává se konce poplatků. Odloží přestavbu budovy zpravodajství

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  15:54
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Generální ředitel České televize Hynek Chudárek přichází na jednání s premiérem...

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek přichází na jednání s premiérem Andrejem Babišem o změně financování veřejnoprávních médií. (9. června 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

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Generální ředitel České televize Hynek Chudárek přichází na jednání s premiérem...
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Česká televize pozastavila projekt modernizace budovy zpravodajství v Praze na Kavčích horách. Důvodem jsou úsporná opatření kvůli chystané změně financování veřejnoprávních médií. Během středečního jednání Rady České televize to uvedl generální ředitel Hynek Chudárek. Instituce by kvůli změně mohla v příštím roce snížit svůj rozpočet o 350 milionů korun. Úspory se dotknou i zaměstnanců.

Kvůli úsporám je Česká televize rovněž připravena revidovat přesun technického zázemí brněnského televizního studia – dílen, autoprovozu a skladů – ze Židenic do Líšně. Na konci letošního roku televize navíc ukončí provoz laboratoří pro zpracování filmové suroviny. Digitalizaci filmových materiálů budou v budoucnu zajišťovat jiné útvary České televize.

S přestavbou pražské budovy zpravodajství počítal pro své druhé funkční období v roce 2017 i tehdejší generální ředitel Petr Dvořák. Kvůli zhoršující se finanční situaci televize projekt několikrát odložila a znovu jej rozběhla po loňském zvýšení televizního poplatku. Předpokládané náklady na modernizaci zastaralé budovy se pohybují okolo 300 milionů korun.

Vláda Andreje Babiše (ANO) počítá se změnou financování České televize a Českého rozhlasu z poplatků na příspěvek ze státního rozpočtu. Česká televize by měla dostat zhruba o 15 procent, tedy o jednu miliardu korun méně, než letos vybere na poplatcích. Letos hospodaří s rozpočtem 8,5 miliardy korun.

Na dnešním zasedání Rady České televize Chudárek připustil snížení rozpočtu o 350 milionů korun, což je podle něj variantou, za které by televize ještě mohla fungovat. Tedy hradit domluvená sportovní práva a plnit dlouhodobé smlouvy, stejně jako povinnosti z memoranda o naplňování veřejné služby. Ty se týkají například rozsahu dětské, animované nebo dokumentární tvorby a také investic.

Úspory se dotýkají výroby pořadů, provozních nákladů a také odložení investic. Souvisí s tím i urychlení snižování počtu zaměstnanců, které vychází z dlouhodobých plánů a počítá během pěti let s redukcí o 12 procent. V současnosti má Česká televize okolo 2900 pracovníků.

„My nevíme, kdy bude platit zákon (o změně financování veřejnoprávních médií), nevíme zda vůbec bude platit a nevíme jakou výši peněz dostaneme ze státního rozpočtu, pokud bude platit. Považujeme ten snížený rozpočet na příští rok jako maximum možného, kdyby náhodou nastala tato situace, tak abychom byli připraveni. Pokud by došlo k úspoře peněz, budou umístěné do fondu poplatků. Česká televize o ně rozhodně nepřijde,“ dodal Chudárek.

14. dubna 2026
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