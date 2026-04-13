Exdůstojníky StB soudí za šikanu chartisty. Stíhat seniory je otřesné, čílí se jeden

Vladimír Jaroch, Miloš Jindra, Vladimír Mareček, Rudolf Peltan a Antonín Suchý se podle obžaloby mezi lety 1981 a 1988 podíleli na Freundově perzekuci, při které musel snášet nucené pohovory s StB, opakované zadržení či pravidelné odebírání řidičského průkazu.
Pracovníci StB Freundovi odposlouchávali telefonní hovory, kontrolovali mu korespondenci. Jeho zaměstnavatele podle obžaloby úkolovali, aby mu upravovali pracovní dobu tak, aby nemohl pracovat jinde na vedlejší úvazek.
„Původně ho chtěli také donutit k vystěhování z ČSSR, a to v úmyslu utlumit či přerušit jeho činnosti související s působením ve VONS a Chartě 77,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Katarína Kandová.
K soudu přišel pouze Suchý, vinu odmítl. Ve své výpovědi řekl, že jako člen kontrarozvědky monitoroval činnost nepřátelských živlů, obdobně, jako to podle něj v dnešní době činí například Bezpečnostní informační služba (BIS).
Řídil se podle svých slov tehdy platnými zákony, které schválila vláda a které odpovídaly tehdejší ústavě. Připustil, že StB Freunda monitorovala, údajně kvůli tomu, že se podílel na letákových akcích.
Suchý se také ohradil proti stíhání. Je podle něj otřesné stíhat seniory za něco, co dělali před desítkami let. „Chcete, abych se vyjadřoval k něčemu, co vy už nemůžete pochopit,“ řekl Suchý soudu.
Zbylí obžalovaní se z jednání omluvili, soudkyně Anežka Pudilová proto přečetla jejich výpovědi z přípravného řízení. Někteří odmítli vypovídat, případně se odkázali na to, že se rovněž řídili platnými zákony.
Před soudem vypovídal i Freund. Popsal, že StB se o něj začala zajímat krátce po podpisu Charty 77. Uvedl, že jemu a jeho rodině a známým znepříjemňovali život jiní příslušníci StB, mimo jiné Zbyněk Dudek a Jiří Šimák.
Oba byli v minulosti v jiném případu odsouzeni za šikanu a týrání disidentů, a to i disidentky Ziny Freundové. V případu byl původně obviněn i příslušník StB Václav Duchač, jeho stíhání ale vyšetřovatel zastavil, protože se neprokázal jeho podíl na týrání.
Freund v pondělí uvedl, že obžalované v aktuálním případu kromě Peltana nezná. K opakovanému zajišťování v cele předběžného zadržení, tlaku na jeho zaměstnavatele, výslechům nebo odebírání řidičského průkazů ale podle Freunda docházelo. StB se ho rovněž snažila přimět k emigraci po útoku na jeho bývalou ženu.