Dva psi se zranili při záchranné misi hasičů v Bejrútu. Jen malé řezné rány, uvedl mluvčí

Praha/Bejrút Čeští hasiči pokračují v pátrání v troskách bejrútského přístavu, kde v úterý došlo k mohutné explozi. Důležité je dle Martina Kavky, mluvčího pražských hasičů, přístav zprovoznit, aby mohly připlouvat lodě s humanitární pomocí. Dva psi z kynologického týmu utrpěli během mise zranění. Naštěstí jejich poranění nebyla příliš vážná a tak mohli po ošetření pokračovat v práci.

Ve čtvrtek zveřejnili hasiči na svém Twitteru informaci o průtazích z libanonské strany, kvůli kterým záchranné práce nabraly zpoždění. „Po dlouhých průtazích ze strany libanonské armády se konečně podařilo domluvit nasazení našeho USAR týmu,“ uvedli na Twitteru.

„To město postihlo něco, co nikdo nepředpokládal. Všechny operace jsou pod velením armády, která má své úkoly, a do toho jim tam najede spousta zahraničních týmů, které okamžitě požadují nasazení, což vyžaduje další operativu a lidi. Takže to byl takový počáteční zmatek, který ale nastává ve všech podobných situacích. V tuto chvíli ale naopak velitel zásahu Jiří Čmakal chválí vojenské vedení, že našim lidem dodává všechno, co potřebujeme. Požadujeme odvoz náklaďákem, oni nám ho okamžitě přistaví a vozí nás,“ vysvětlil pro server Lidovky.cz mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.



Stále pracujeme na sutinách. Dvě družstva po deseti lidech a pět psů. Budeme tu až do setmění. #BeirutExplosion #usar https://t.co/yt4lG4xs2O — Hasiči Praha  (@HasiciPraha) August 6, 2020

Domácí protesty prý chod záchranných prací nenarušují. „Armáda trvala na tom, že se nikde nesmíme pohybovat sami, aby to bylo pod jejich kontrolou a mohli nám garantovat bezpečnost,“ sdělil Kavka.



Tyto informace potvrzuje pro server Lidovky.cz i Nicole Studená, tisková mluvčí generálního ředitelství hasičů. „Armáda nás všude vozí. Jsme ubytováni v kamenné budově hned u armádního kempu. Ta oblast je neprodyšně uzavřena, takže se s místními nedostáváme do kontaktu,“ sdělila.

Nejzásadnější je dle Kavky zprovoznění přístavu. „Mám informace, že prvotním úkolem je zprovoznit přístav, který byl v areálu okolo toho sila nejvíce poškozen, aby mohly připlouvat lodě s humanitární pomocí. Musí se tedy ve velmi krátké době, ale zároveň důkladně, prohledat trosky, jestli se zde stále nenachází nějací lidé.“

„Do těch míst má najet těžká technika, aby zpřístupnila přístav pro velké nákladní lodě s potravinami. Naši lidé to tam procházejí a potvrzují zdejší armádě, že zde pod sutinami již opravdu nikdo není. Hned za nimi pak jedou bagry, které odklízejí cestu. Včera a dnes dopoledne náš tým působí právě poblíž sila, odpoledne se pak bude přesouvat na jiné stanoviště,“ doplňuje mluvčí Studená.



A jak se daří psům? „Kynologové zatím nezaznamenali žádné přehřátí. Pes musí být dobře hydratovaný a mít odpočinek. Jediné, k čemu došlo je, že včera si dva psi pořezali tlapky. Jeden přední, druhý zadní, ale byly to jen malé řezné rány, které se ošetřily na místě a psi mohli pokračovat v práci,“ uvedla Studená.