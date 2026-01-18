Informaci o úmrtí dívky potvrdil v neděli dopoledne mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík. Obě dívky byly podle informací policie mladší osmnácti let. „Starší z nich bohužel i přes veškerou snahu lékařů v noci na dnešek v nemocnici zemřela,“ uvedl.
Záchranáři přijali informaci o tonoucích dívkách krátce před sobotní 19. hodinou. Na místo vyslali tři posádky záchranářů včetně lékaře.
„V okamžiku jejich příjezdu již jedné osobě poskytoval nepřímou srdeční masáž svědek, který ji vytáhl z vody. Druhá osoba byla rovněž již na břehu, byla promočená a podchlazená, ale se zachovanými životními funkcemi,“ informovala mluvčí jihočeské záchranky Petra Kafková.
Zdravotníci navázali na poskytovanou první pomoc a zahájili rozšířenou resuscitaci. „S ohledem na nízkou tělesnou teplotu postižené osoby rozhodl lékař o jejím transportu do nemocnice za kontinuální resuscitace. Kolegům z intenzivní péče byla pacientka předána ve velmi vážném stavu,“ uvedla Kafková.
Druhá dívka podle Kafkové jevila známky podchlazení, po poskytnutí nezbytné péče ji záchranáři také předali na jednotku intenzivní péče českobudějovické nemocnice. Záchranáři poskytli ošetření i dvěma lehce zraněným policistům, kteří při příjezdu na místo havarovali se služebním autem.
Sami policisté při příjezdu k záchraně málem utopili dvě auta, jeden z vozů skončil na zamrzlé vodní ploše převrácený na střeše. „Příjezdová cesta byla na obou březích řeky silně zledovatělá. Právě tato skutečnost pravděpodobně sehrála roli při dopravní nehodě kolegů z oddělení hlídkové služby, kteří spěchali oběma dívkám na pomoc, a to i za cenu riskování vlastního zdraví,“ doplnil Šupík.
Dva policisté byli po záchranné akci převezeni do nemocnice, ale byli ihned zase propuštěni, sdělil už v sobotu mluvčí policie.
Co se před neštěstím událo, zjišťují českobudějovičtí kriminalisté. „Mohlo se jednat například o nešťastnou událost či o nedbalostní jednání. V prověřování je rovněž skutečnost, že při ohledání místa události byla nalezena láhev alkoholu,“ naznačil mluvčí policie.
Kriminalisté událost řeší jako podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti.
„V souvislosti s tímto případem apelujeme na všechny osoby, aby dbaly při pohybu v blízkosti vodních toků zvýšené opatrnosti a nevstupovaly na zamrzlou hladinu, neboť v současné době není tloušťka ledu dostatečná a hrozí propadnutí do vody. Stejně tak varujeme před konzumací alkoholických nápojů v blízkosti vody,“ dodal Šupík.