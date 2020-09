‚Dvě hodiny před zavřením hygienička prohlásila, že mají plno.‘ Situace kolem testování je tristní

Praha Počty nakažených koronavirem v Česku rostou a s tím i poptávka po testování. Jenže odběrná místa v Praze nestíhají. Několik lidí, kteří šli na testy, serveru Lidovky.cz potvrdilo, že situace je skutečně tristní. Zažili plné rezervační systémy a na místě pak dlouhé fronty.

Tuto sobotu otevřela druhý odběrový stan Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, armáda pak zařídila další stan v Ústřední vojenské nemocnici. Na víkendy také zdvojnásobuje svojí kapacitu odběrové místo Vyšetři.mě na Praze 15 a v pondělí otevřela nové odběrové místo Thomayerova nemocnice. Kapacitní stav odběrů však po rekordním víkendu zůstává nadále neuspokojivý.

„Rezervační systém v Ústřední vojenské nemocnici hlásil plné kapacity čtyři dny dopředu. Zkusil jsem proto navštívit bez objednání odběrné místo na zámku Veleslavín, kam jsem přijel na devátou. Kolem 10. hodiny, tedy stále dvě hodiny před zavírací dobou, hygienička prohlásila, že mají plné kapacity a ať už dovnitř nikoho nepouští. V 11.40 jsem se nakonec dočkal svého odběru,” uvedl muž z Prahy, který si nepřál být jmenován (redakce jeho jméno zná) a na test přítomnosti koronaviru ho poslala praktická lékařka.

A právě takhle vypadá hledání dostupného odběrného místa nejednoho Pražana. Přestože je v současné době v Praze dvacet odběrných míst, jejich vytíženost je maximální. A to navzdory prohlášení ministerstva zdravotnictví, které na webu uvedlo, že některá místa jedou sotva na polovinu.

Pro rezervaci na další dny doporučuje ministerstvo kontaktovat odběrová místa Spadia Lab ve Žlutých lázních nebo GHC Genetics na Václavském náměstí. Právě ty by měly naplňovat definici „polovičního naplnění kapacit“.

„První fotka za tmy je z šesté ráno, odběrné místo otevírají v osm. Za deset minut osm začínají rozdávat papírky s čísly a informací, jak dlouho bude zhruba čekací doba dlouhá. Může se ale stát, že se čekání protáhne, protože jsou ve frontě i lidé, kteří si připlatí za to, že jdou rychleji,“ uvedla obyvatelka Prahy Alena P., které bylo doporučeno dojít si na test, jelikož mohla v práci přijít do kontaktu s nakaženou osobou. Rozhodla se proto jít na Václavském náměstí, kde si zhruba dvě hodiny vyčkala na své testování.

Co se týče volných rukou odborníků z laboratoře Spadia Lab na Žlutých lázních, s prohlášením ministerstva se šéf laboratoře klinické biochemie Lukáš Garčic také plně neztotožňuje. „Daný den je v Praze obsazen ze sta procent. I den dopředu už jsou termíny plně obsazeny, reálné je dostat se na termín, pokud si ho pacient zajistí dva dny předem,“ uvedl pro Lidovky.cz Garčic.

Náměstek primátora pro bezpečnost Petr Hlubuček uvedl pro Blesk, že právě toto místo zůstává tím nejméně přetíženým. To však neznamená, že by jeho kapacity nebyly z poloviny naplněny.

A tuto zkušenost potvrzuje i třetí respondentka Lucie K., která pro Lidovky.cz promluvila. „Chtěla jsem se objednat někam v docházkové vzdálenosti, protože mi bylo doporučeno, ať do výsledku testu nikam nejezdím MHD. V úvahu tak přicházelo odběrné místo ve Všeobecné fakultní nemocni, 1. lékařské fakultě nebo na Václaváku. V prvních dvou zmíněných místech mají plnou kapacitu v rezervačním systému a na Václavském náměstí mi bylo řečeno, že mají pro dnešek vyčerpanou kapacitu, protože frontu stojí zhruba 120 lidí,“ sdělila serveru Lidovky.cz.

Oslovený Tomáš M. z Prahy, kterého kontaktovala hygiena s tím, že přišel do kontaktu s nakaženým, musel na testování až do Hradce Králové. „Podíval jsem se na vytíženost odběrných míst v celých středních Čechách, a kde mají rezervační systém, tak to bylo plné na dva až tři dny,“ uvedl pro server.

Tristní stav a plné kapacity potvrdily všechna oslovená odběrná místa. V pondělí ráno ukazuje systém Nemocnice Na Bulovce první volný termín až o týden později. Podle tiskové mluvčí Simony Krautové mohou však lidé, kteří mají žádanku od lékaře, přijít, aniž by se do systému registrovali.

„Pokud pak přijde objednaný samoplátce a neobjednaný pacient s žádankou, záleží na příznacích, které vykazují. Žádný z nich nemá přednost kvůli žádance, ale například pokud má horečku,“ uvedla pro server Krautová.

Chytrá karanténa @ChytraKarantena Průběžně sledujeme a řešíme kapacitu odběrových míst. Například @uvn_praha v Praze má díky včerejšímu posílení od @ArmadaTweetuje stále volnou kapacitu pro samoplátce, i když je rezervační systém plný. A navíc v pondělí otevíráme nové odběrové místo v Thomayerově nemocnici. oblíbit odpovědět

O stavu všech odběrných míst informuje na Twitteru Chytrá karanténa. Kromě informací o volných kapacitách se na něm dá zjistit, jaká nová odběrná místa se otevřela či kde se navyšují kapacity. Podle Chytré karantény Praha také chystá otevření dalších odběrových míst, konkrétně Na Vítězném náměstí a u koupaliště Džbán.