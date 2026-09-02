Dvě výročí Václava Havla připomene na Pražském hradě festival inspirovaný jeho myšlenkami

„Věříme, že je důležité připomínat si jeho hodnoty a odkaz, který po sobě zanechal. Proto jsme se na Pražském hradě rozhodli uspořádat multižánrový festival inspirovaný jeho myšlenkami, které dodnes zůstávají živé napříč generacemi,“ popisuje vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Milan Vašina.
Jedním z vrcholů festivalu bude začátkem listopadu česká premiéra Havlovy pozapomenuté hry s názvem Varování. Nedokončené dílo bylo ukryto téměř čtyřicet let, než ho v pozůstalosti Zdeňka Urbánka objevil David Dušek. Hru dopsal umělecký ředitel Dejvického divadla Jiří Havelka a představí se v ní herci Martin Myšička a Ivan Trojan. V Jízdárně Dejvické divadlo také uvede slavnostní derniéru hry Zítra to spustíme aneb Kdo je tady gentleman.
Pražský hrad společně s mezinárodním festivalem designu DesignBlokem představí od 7. do 11. října výstavu Design pro Václava Havla. Návštěvníci ji budou moci zhlédnout i po skončení letošního DesignBloku, od 21. října do 17. ledna. „Ukážeme ikonické realizace vytvořené z iniciativy prvního porevolučního prezidenta, jako například legendární židli Olga od Bořka Šípka, jeho autorské skleněné objekty nebo uniformy Hradní stráže navržené Theodorem Pištěkem,“ prozrazuje ředitelka DesignBloku a spolukurátorka výstavy Jana Zielinski. Poprvé bude k vidění celá pracovna prezidenta, včetně legendární knihovny.
Festival nabídne také projekce filmů Občan Havel a Odcházení, hudební večer s Pavlem Klusákem nebo řadu besed a debat věnovaných umění, architektuře i současným výzvám svobody a demokracie.