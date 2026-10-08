V nadcházejících komunálních volbách rozhodnou voliči v hlavním městě o novém složení zastupitelstva na celoměstském magistrátě i o změnách na radnicích svých městských částí.
Volby 2026
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Volby, které v Praze probíhají celkem v 1 120 okrscích, se uskuteční v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026.
Podoba volebních lístků
V komunálních volbách se namísto lístků pro jednotlivé strany používají pro všechny kandidátky společné archy. Jelikož komunální volby jsou v hlavním městě dvojité, dostanou všichni pražané hned dva takové archy.
V jednotlivých městských částech jsou – pro menší počet kandidátek i zastupitelů – lístky poměrně rozumné velikosti. O vstup do celoměstského zastupitelstva však usiluje na 24 kandidátkách hned 1 060 lidí.
Hlasovací lístek má tedy několik stran a formát novin. Odlišen je také růžovým pruhem, neboť lístky v komunálních volbách jsou vždy šedé.
V komunálních volbách je nicméně zcela zásadní maximální počet hlasů, které daný volič má. Ten se přímo odvíjí od počtu volených zastupitelů. Číslo je vždy vytištěné v záhlaví každého lístku. Do zastupitelstva Prahy (tedy „na magistrát“) se volí 65 členů. Voliči mají maximálně 65 hlasů.
Komunální volby v Praze
kandidáti v městských částech
Hlasování v komunálních volbách
Hlasování v komunálních volbách patří k těm nejsložitějším a liší se od systému použitého u jiných voleb. Komplikovaný systém vyžaduje pozornost, v opačném případě může vést i k zneplatnění celého hlasu.
Preference pro jednotlivce či strany v komunálních volbách voliči vyznačují křížkem. Na jakékoli jiné označení nebude volební komise brát zřetel.
Počet hlasů nelze překročit
Legitimní způsoby hlasování jsou hned tři:
- Zakřížkování jedné strany – strana dostane hlasy podle pořadí uvedeného na kandidátce. Nelze zaškrtnout dvě strany.
- Zakřížkování vybraných kandidátů i celé jiné strany – hlasy nejprve dostanou samostatně označení kandidáti. Zbylé hlasy získává označená strana, respektive její kandidáti dle pořadí na kandidátce.
- Zakřížkování pouze vybraných kandidátů – hlasy získávají pouze označení kandidáti – v tomto případě neupotřebené hlasy propadají.
Příklad se zakřížkováním jedné strany. V záhlaví je uvedeno, že se volí sedm zastupitelů – zde tedy všech sedm hlasů obdrží kandidáti zakřížkované strany A.
Nejprve se počítají preferenční hlasy – tedy ty pro kandidáty stran B a C. Zbývající čtyři hlasy dostanou kandidáty strany A v pořadí vytištěném na lístku.
Zcela stejným způsobem funguje i hlasování do zastupitelstev městských částí – jen zastupitelů (a tedy i hlasů) v nich bude o poznání méně.
Kdy je hlas neplatný?
Třetina Prahy souběžně volí do Senátu
V části Prahy se souběžně s komunálními volbami uskuteční také první kolo voleb do Senátu. Odehraje se ve třetině pražských senátních obvodů:
Hranice obvodů nicméně zcela neodpovídají svým názvům – například senátní obvod 27 – Praha 1, vyjma první městské části zaujímá také území Prahy 7 a Troju, ale i dalších městských částí – Prahy 2 (Nové město a Vyšehrad) a Prahy 6 (Hradčany, Bubeneč a Střešovice).
Hlasování v senátních volbách
Odevzdání hlasu v senátních volbách je oproti komunálním jednoduché. V každém obvodu je volen jediný kandidát a každý lístek tu tak představuje jen jedno jméno. Mezi druhy voleb jsou navíc lístky odlišené barevně.
Občané dotčených městských částí tedy ke dvěma šedým lístkům do komunálních voleb dostanou ještě třetí sadu se jmény senátorů (žlutou).
Ve volební místnosti pak od komise obdrží dvě obálky – šedou pro komunální volby a žlutou pro senátní – do nichž lístky vloží a vhodí do jedné urny. Lístky a obálky nesmí zaměnit, a vhodné je také ohlídat, aby se dva lístky neslepily k sobě. V obou případech jsou hlasy neplatné.
Kde sledovat výsledky voleb?
Data z okrskových volebních místností shromažďuje a zveřejňuje Český statistický úřad. Výsledky z jednotlivých sečtených okrsků budou dostupné ve velkém přehledu.