Dvojice vyhoštěných Čechů opustila Rusko, šlo o reciproční krok za kauzu ricin

Praha Dvojice Čechů vyhoštěných z Ruska už opustila zemi a je na cestě do Česka. Na dotaz ČTK to ve středu uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. Moskva vyhostila dva Čechy v reakci na stejný český krok z počátku června. Oba měli čas k opuštění ruského území do středeční půlnoci.

Dvojice vyhoštěných opustila území Ruské federace a pokračuje v cestě do České republiky,“ řekla Štíchová. Neupřesnila, kdy by měli dorazit do Česka. Vzhledem k absenci leteckých linek mezi Moskvou a Prahou kvůli pandemii koronaviru se vyhoštění vracejí autem.

„Odjezd obou pracovníků proběhl bez problémů, pokud pomineme tu zrychlenou proceduru,“ řekl ČTK mluvčí českého velvyslanectví v Moskvě Jan Jindřich. Moskva dala Čechům na odjezd v diplomacii obvyklé dva dny. Ruské úřady podle Jindřicha k oběma vyhoštěným přistupovaly korektně. Kdy přesně oba vyhoštění z Moskvy odjeli, nechtěl Jindřich z bezpečnostních důvodů komentovat.

Ruská odveta za ‚provokační akci oficiální Prahy‘. Dva české diplomaty označila Moskva za nežádoucí Česká diplomacie neupřesnila, koho Rusko vyhostilo. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) pouze uvedl, že to byla jedna osoba s diplomatickým statusem a jedna osoba na pozici technického pracovníka. Ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák v úterý v České televizi řekl, že byla vyhoštěna ředitelka Českého centra v Moskvě a zaměstnankyně Českého domu. Česko předminulý týden vyhostilo dva ruské diplomaty v souvislosti s kauzou údajné ruské hrozby českým komunálním politikům jedem ricin přivezeným ruským diplomatem do Prahy. Moskva dala hned najevo, že hodlá postupovat recipročně. O vyhoštění dvou Čechů informovalo ruské ministerstvo zahraničí českého velvyslance Vítězslava Pivoňku v pondělí. Čeští představitelé zdůraznili, že problém vznikl na ruské straně. Vyhoštění českých pracovníků ale očekávali, protože v diplomacii je obvyklé na takové kroky reagovat recipročně. Petříček v pondělí řekl, že po ruském rozhodnutí považuje problém za vyřešený. Čeští diplomaté v Moskvě chtějí více bezpečí, ruská strana dělá problémy Česko 5. června vypovědělo dva ruské diplomaty v reakci na kauzu údajné hrozby pražským komunálním politikům jedem ricin dovezeným z Ruska. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) se Praha k tomuto kroku uchýlila poté, co zpravodajské služby zjistily, že kauza byla důsledkem vyřizování sporů mezi dvěma pracovníky ruské ambasády v Praze. Hrozba byla podle premiéra smyšlená. Koncem dubna unikla informace českých tajných služeb do týdeníku Respekt, který napsal, že do Česka přijel ruský diplomat s ricinem. Ve stejné době dostali policejní ochranu pražský primátor Zdeněk Hřib, starosta Prahy 6 Ondřej Kolář a starosta Řeporyj Pavel Novotný. Všichni čelili z ruské strany kritice kvůli svým rozhodnutím.