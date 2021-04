‚Dvojitá‘ mutace z Indie straší Česko. Existuje podezření, že by mohla být mnohem snáze přenosná

PRAHA V Česku se pravděpodobně objevila tzv. indická mutace koronaviru. Podezření na výskyt této mutace se objevilo v Hradci Králové, kam ji podle ministra zdravotnictví Petra Arenbegera přivezla zřejmě studentka z Indie. Případ je podle něj relativně dobře vytrasován. "Nákaza se zásadně nerozšířila, protože nebyla výuka," uvedl ministr.

„Dva lidé s podezřením na tzv. indickou mutaci koronaviru jsou v izolaci, další rizikové kontakty v karanténě,“ uvedla mluvčí Krajské hygienické stanice (KHS) v Hradci Králové Veronika Krejčí s tím, že pro stoprocentní potvrzení tzv. indické mutace koronaviru se čeká na výsledky z Národní referenční laboratoře, která vzorky zkoumá. „Stoprocentně to ještě potvrzené není. Sekvenace je zatím neúplná, ale ukazuje na indickou mutaci. Předpokládá se, že se to potvrdí,“ řekla Krejčí. „Jednalo se skutečně o indickou studentku, v rámci epidemiologického šetření byly zjištěny další čtyři rizikové kontakty. Předpokládáme, že primárním zdrojem nákazy je jedna osoba z těchto kontaktů, která cestovala během března do Indie, po návratu neměla žádné příznaky a nakazila svou spolubydlící, u které se příznaky objevily,“ uvedla mluvčí.

Podle ní se pozitivita následně potvrdila i u osoby, která byla v Indii. „Další tři osoby měly negativní výsledek testu. Pozitivní jsou nyní stále v izolaci, rizikové kontakty v karanténě. Zdá se a věříme tomu, že k dalšímu šíření onemocnění v souvislosti s tímto případem nedošlo,“ dodala.

Zatím není potvrzeno, jestli je indická „dvojitá“ mutace koronaviru infekčnější nebo odolnější vůči nyní používaným vakcínám.

Zatím není zřejmé, nakolik se indická „dvojitá“ mutace liší od jiných variant koronaviru, existuje však podezření, že by mohla být mnohem snáze přenosná. „Prozatím nevyšly žádné detailní publikace, ono to chvíli trvá. Je také těžké porovnat, jaká je klinická závažnost předcházející varianty a nové varianty,“ řekl k tomu pro Lidovky.cz epidemiolog Roman Prymula. K tzv. indické mutaci uvedl, že jde o variantu, která je mutovaná a pak zmutuje ještě jednou. Pro koronaviry je přirozené, že se neustále mění a „zdokonalují“. „I mutace pořád mutují. Například britská mutace už také není tou původní britskou variantou. Mutovala dále, nabrala změnu a v podstatě převzala i něco z brazilské mutace,“ popsal bývalý ministr zdravotnictví Prymula a čerstvě ředitel nemocnice ve středočeských Říčanech.

Nová varianta covidu s názvem B.1.617 byla poprvé detekována před několika týdny v indickém státě Máharáštra, který je domovem zhruba 110 milionů lidí a kde leží i finanční metropole Indie Mumbaí (Bombaj).

„Kam přesně se mutace dostane, je těžké předvídat, protože proti ní stojí i jiné varianty a vzájemně se ovlivňují, jde o takzvaně selekční tlak. Některé mutace se mohou šířit agresivněji a vytlačí jiné. Nedá se dopředu říci, jak se bude celosvětová mapa koronavirové nákazy vyvíjet,“ vysvětlil Prymula.

Česko málo sekvenuje

Jakoukoliv mutaci viru může s jistotou potvrdit pouze tzv. sekvenace, kterou v rámci Státního zdravotního ústavu (SZÚ) provádí Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění. Zjednodušeně jde o proces, při němž vědci dopodrobna zkoumají genetickou informaci a hledají případnou odchylku od zbytku vzorků.

„V podstatě si přečtete písmenka v genomu viru, jak jdou za sebou. Je li tam nějaká abnormalita oproti jiným vzorkům, může se jednat o mutaci,“ vysvětlila dříve pro Lidovky.cz viroložka Ruth Tachezy z Přírodovědecké fakulty UK a Akademie věd ČR. Ona i jiní odborníci dlouhodobě upozorňují, že Česká republika nesekvenuje dostatečně. Na otázky serveru Lidovky.cz, kolik vzorků u nás doposud prošlo sekvenací, SZÚ nebyl schopen odpovědět. Na konci ledna tehdejší mluvčí ústavu Klára Doláková pro Lidovky.cz uvedla, že kapacita Národní referenční laboratoře je 48 vzorků týdně. „Je potřeba navýšit kapacitu alespoň na 500 vzorků týdně,“ řekla tehdy k tomu Tachezy. Jako příklad uvedla Velkou Británii, kde zvládnou sekvenovat deset procent z celkové množiny pozitivních záchytů.

Může být nakažlivější

Doposud byla indická varianta koronaviru detekována kromě Indie i v nejméně deseti dalších zemích včetně USA, Spojeného království, Austrálie a Nového Zélandu. O víkendu ohlásilo první případ i Řecko. Londýn nově zakázal cesty do druhé nejlidnatější země světa a zařadil ji na tzv. „červený seznam“. Podle Prymuly jsou opatření zcela na místě.

„Musíme dělat maximum pro to, aby se mutace do Česka nedostaly. Aktuálně jsme v situaci, kdy potřebujeme proočkovat populaci a nechceme, aby nám počet nových případů dramaticky narostl. I proto bychom měli zvážit, zda striktně nezakázat cestování do Indie,“ uvedl epidemiolog a současný poradce prezidenta Miloše Zemana.

Při cestě do Indie je vedla víza potřeba předložit i negativní PCR test, který není starší než 72 hodin. Češi tam smí cestovat pouze letadlem či lodí. „Pozemní hraniční přechody jsou otevřeny pouze pro občany sousedících zemí a občané ČR jimi mohou projet v zásadě pouze jako řidiči mezinárodní nákladní dopravy,“ informuje české velvyslanectví v Dillí na svých stránkách. Indie přitom umožňuje vstup na své území za jakýmkoli účelem kromě turistiky.

Podíl nové mutace mezi zjištěnými případy koronaviru v Indii v poslední době prudce roste. Situace v zemi je kritická, tamním nemocnicím zoufale chybí lůžka i plicní ventilátory. Nejhůře postiženy jsou aktuálně hustě osídlené oblasti severní a střední Indie. Každý den indické úřady hlásí okolo 300 tisíc lidí s nově potvrzenou nákazou. Realita přitom bude mnohem horší, chudá země dostatečně netestuje a mnoho infikovaných se ani nedostane k doktorovi – Indie nedisponuje tak robustním a dobře organizovaným zdravotnictvím jako bohaté evropské státy. „Oficiální počet nových případů je jen špička ledovce, reálně jde o miliony nakažených denně, půjde o obrovská čísla,“ odhadoval Prymula.

Chudá země, více kontaktů

Indie má 1,3 miliardy obyvatel a mnoho lidí tam žije v nepředstavitelné chudobě. To má dozajista také vliv na nekontrolovatelné šíření koronaviru v zemi. „Já si myslím, že za tak obrovským nárůstem nových případů mohou dva faktory – zmíněná nová mutace, ale také fakt, že Indie je velká země s vysokým počtem obyvatel. Lidé tam žijí v komunitách a dochází mezi nimi k velmi úzkému kontaktu,“ uvedl Prymula.