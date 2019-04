Dvojnásobek oproti loňskému roku. Nemocných spalničkami v Česku je přes 420

Praha Nemocných spalničkami v Česku bylo od začátku roku do minulého pátku 424, což je více než dvojnásobek proti celému loňskému roku. V posledních týdnech začaly počty nových případů klesat. V posledním březnovém týdnu bylo 36 nových případů, v prvním dubnovém 22. Vyplývá to z údajů, které ve čtvrtek sdělilo ministerstvo zdravotnictví.

Spalničky jsou vysoce nakažlivé onemocnění, které může mít závažné komplikace. Loni bylo nemocných 203 za celý rok, v Praze byla vyhlášena epidemie. Po hlavním městě je nejvíc případů v Moravskoslezském, Pardubickém a Královéhradeckém kraji.



V Česku se povinně očkují všechny děti, u nichž to zdravotní stav povoluje, ve 13. až 18. měsíci věku a znovu v pěti až šesti letech. Někteří rodiče ale očkování odmítají nebo odkládají, jejich děti pak nesmějí do školky či na tábory. Spalničky se nemohou v populaci volně šířit, pokud má očkování aspoň 95 procent dětí do tří let. V roce 2007 bylo očkováno zhruba 98 procent dětí do tří let. Od roku 2013 podíl každoročně klesá. Předloni bylo očkovaných téměř 84 procent chlapců a děvčat.

Kdo spalničky prodělal, zůstává proti nemoci imunní celoživotně. Očkování z dětství zejména u dnešních čtyřicátníků může už být vyvanulé. Větší zájem je proto o přeočkování, nabízejí ho i někteří zaměstnavatelé. Ministerstvo zdravotnictví nařídilo očkování zdravotníků, vakcínu dostanou i policisté.

Do konce roku může být až 1000 případů

Podobně jako Česko, kde by do konce roku mohlo být podle odhadů až 1000 případů, se potýkají s epidemií spalniček i další země zejména východní Evropy. Dva výrobci vakcíny, která je společná pro spalničky, zarděnky a příušnice, proto v minulých dnech avizovali, že by jí na očkování dospělých na vyžádání jednotlivců mohl být přechodně nedostatek. Navýšit dodávky slibují v červnu. Očkování pro děti objednává ministerstvo zdravotnictví zvlášť, omezení dodávek se jej tak nedotkne.

Onemocnění se šíří kapénkami a je vysoce nakažlivé. Inkubační doba spalniček, tedy čas od nakažení po první příznaky, je sedm až 21 dní. Při léčbě je ze zákona povinná hospitalizace na infekčním oddělení a izolace po dobu sedmi dnů od objevení vyrážky. Prvními příznaky jsou horečka, kašel, rýma, světloplachost a zarudnutí očních spojivek, někdy bílé tečky v ústech. Čtvrtý až pátý den se objevuje sytě červená až fialová vyrážka, která začíná na záhlaví a šíří se na obličej, krk, břicho a končetiny.

Počet případů spalniček do 5. dubna 2019: