Chyba v navigaci? Dvorecký most přes zákaz hned projelo auto, navíc v protisměru

Hned druhý den po zprovoznění nového Dvoreckého mostu v Praze ho i přes zákaz projelo auto. Černé BMW se navíc nezdráhalo jet v protisměru a přes plnou čáru. Přestupek okamžitě vyvolal bouřlivé debaty na sociálních sítích a vzbudil pozornost policie. Ta případ pro iDNES.cz okomentovala.
Řidič projel nově otevřený Dvorecký most v BMW, navzdory zákazu individuální automobilové dopravy (18. dubna 2026) | foto: mobilnitabla.cz (Instagram)

Na most totiž kromě chodců či cyklistů mohou jen tramvaje a autobusy MHD, vozy policie, záchranky a hasičů. Běžná auta nikoliv.

Někteří lidé na sociálních sítích na sobotní průjezd BMW nešetřili ostrými slovy a zatímco jedna skupina na sociální síti X jednání řidiče odsoudila jako projev arogance, část motoristů se ho paradoxně zastala. Podle nich by měla být nová spojka přístupná i pro individuální automobilovou dopravu.

„Řidič si ověřil, že bílá čára není zeď. Miliardy v háji za fancy lávku pro MHD a chodce. Tomu říkám efektivní správa věcí veřejných,“ poznamenal jeden z kritiků na síti X s přirovnáním k opravě dálnice D1.

Jeden z uživatelů na Instagramu situaci glosoval slovy, že zatímco se v internetových diskusích stále dokola omílá „milionkrát vysvětlená otázka“ zákazu vjezdu aut, někteří řidiči si se značkami hlavu nelámou. Vznesl také hypotézu k možné příčině: „Asi chyba v navigaci,“ uzavřel.

Někteří diskutující doplnili, že tato „divoká jízda“ mohla být důsledkem krajní nouze, včetně akutní cesty do nemocnice. Tuto tezi ale zatím oficiální kruhy nepotvrdily.

Policie už situaci ze soboty šetří. „O tomto případu víme. Zaregistrovali jsme zatím pouze tento případ, který jsme předali kolegům z dopravního oddělení,“ uvedl k možnému přestupku mluvčí policie Jan Daněk. Zároveň dodal, že se zatím jedná o ojedinělý případ.

Podobné přestupky a vjezdy obyčejných aut ale zatím nelze monitorovat, nová chlouba Prahy totiž zatím není osazena kamerami.

„Kamery pro sledování neoprávněných vjezdů motorových vozidel na mostě zatím instalovány nejsou. Jejich osazení je aktuálně ve fázi projektové a předrealizační přípravy,“ vysvětlil iDNES.cz mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Proč tato dopravní omezení?

Důvodem, proč je Dvorecký most pro osobní automobily uzavřen, je snaha o zrychlení a zkapacitnění veřejné dopravy mezi Prahou 4 a Prahou 5. Most byl vybudován jako klíčová spojka pro tramvajové a autobusové linky, které by v případě zaplnění mostu auty nabíraly zpoždění.

„Kilometr odsud je dálniční Barrandovský most,“ vysvětlovali už dříve projektanti. Provést dodatečné úpravy pro autodopravu by bylo technicky komplikované.

Podle bývalého poslance a pražského zastupitele (2014-2018) Mikuláše Ferjenčíka by vpuštění osobních vozidel na most znamenalo nárůst dopravy v Jeremenkově ulici o devět až deset tisíc aut denně, což představuje zvýšení o 75 procent oproti současnému stavu.

Aby okolní komunikační síť takový nápor zvládla, musela by se podle něj Jeremenkova ulice proměnit ve čtyřproudou magistrálu s mimoúrovňovými křižovatkami na nábřeží, což by vyžadovalo rozsáhlé kácení zeleně a likvidaci parkovacích míst na Pankráci.

Kromě drastických zásahů do urbanismu by most pro auta musel být „až o 14 metrů širší“, což by si vyžádalo nákladnější konstrukci a ohrozilo plynulost více než stovky spojů MHD, které ve špičce každou hodinu most využívají.

Právě vyloučení aut z mostu je předmětem dlouhodobých sporů mezi zastánci automobilismu a urbanisty, kteří preferují udržitelnou mobilitu v centru města. Incident s BMW tak pouze znovu rozdmýchal debatu o smyslu současných pravidel v pražských ulicích.

