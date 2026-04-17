Ruce pryč od ČT. Spolek Kaputin rozvinul na nově otevřeném mostě transparent

Autor:
  14:08aktualizováno  14:28
Spolek Kaputin, který často pořádá akce na podporu Ukrajiny, využil příležitosti slavnostního otevření Dvoreckého mostu v Praze. Na zábradlí nově otevřené spojnice Podolí a Zlíchova vyvěsil transparent se sloganem „Nebořme informační mosty, ruce pryč od ČT“. ČT zobrazili logem televize. Banner nicméně podle vyjádření spolku dlouho nevydržel, protože byl zabaven neznámou osobou.
Spolek Kaputin na nově otevřeném Dvoreckém mostě vyvěsil transparent na podporu České televize. (17. duben 2026) | foto: Petr Topič, MAFRA

Slavnostní otevření Dvoreckého mostu v Praze. (17. dubna 2026)
V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...
43 fotografií

Aktivisté vyvěsili protestní transparent jen pár dní poté, co ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) spolu s dalšími členy koalice oznámil plán na zrušení koncesionářských poplatků. Veřejnoprávní média mají být podle tohoto návrhu nově placená přímo ze státního rozpočtu. „Bořit informační mosty je cesta na východ,“ reaguje spolek na transparentu.

Kritici návrhu se obávají ztráty nezávislosti České televize a Českého rozhlasu. Vláda chce novinku prosadit do začátku roku 2027. Česká televize by podle vládního návrhu přišla až o miliardu korun oproti současnému nastavení poplatků, Český rozhlas o 400 milionů. Vyjádření spolku redakce zjišťuje.

Naposledy se o spolku Kaputin mluvilo hlavně v souvislosti se sporem o vlajce Ukrajiny na budově Národního muzea v Praze. Vlajka z budovy zmizela v srpnu minulého roku kvůli unikátní výstavě fosilií. Skupině Kaputin se nelíbilo, že se vlajka na budovu nevrátila a svolala kvůli tomu k muzeu akci. Národní muzeum uvedlo, že bude průčelí dál využívat k propagaci akcí.

Kaputin proti ruské invazi na Ukrajinu vystupuje od počátku války. V minulosti například skupina vyvěšením transparentu na domě na Žižkově, jenž patří rodině ruského zbrojaře, žádala zabavení domu. Na veřejnosti také opakovaně vystavila sochu představující Vladimira Putina na zlatém záchodě.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Snažíte se dostat na vodítko státní správu, vytkl Rakušan vládě „lex vyhazov“

Vít Rakušan u řečnického pultu na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny, kterou...

Ruce pryč od ČT. Spolek Kaputin rozvinul na nově otevřeném mostě transparent

Spolek Kaputin na nově otevřeném Dvoreckém mostě vyvěsil transparent na podporu...

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

Šťastný chce rentu pro úspěšné sportovce, aby se nedostávali do finančních problémů

Na jednání vlády přichází ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný....

Podezření ze zneužití pravomoci. Tejc podá trestní oznámení v kauze bitcoinů

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) a ministr spravedlnosti Jeroným...

Rezignujte, vyzývají Starmera kvůli Epsteinovi. Mandelson neměl prověrku

Britský premiér Keir Starmer (16. dubna 2026)

Pohled Zdeňka Lukeše

Ministerstva, paláce i vodní díla. František Roith proslul jako autor mnoha unikátních staveb

Zřejmě nejznámějším Roithovým dílem je Městská knihovna na Mariánském náměstí v...

Česko nabídne do Hormuzského průlivu radar, až se situace zklidní, oznámil Babiš

Premiér Andrej Babiš

Komentář

Lidé nemají děti, protože nemají sex a trvalého partnera. Propopulační politika vlády pak nefunguje

Ilustrační snímek

Metnar navrhl nového ředitele České pošty. Podnik byl loni v miliardové ztrátě

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO)

Odešel, ale nezmizel. Na Potměšila vzpomínají Hřebejk, Kuklová i politici

Jan Potměšil

Požár v přerovské Meoptě způsobil škody za 50 milionů. Nešlo o útok, uklidňuje firma

Požár přerovského podniku Meopta. Škoda je zhruba padesát milionů korun. (16....

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.