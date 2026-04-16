PŘEHLEDNĚ: Jak změní pražskou MHD otevření Dvoreckého mostu

Nový Dvorecký most se otevře v pátek 17. dubna a už o den později tudy projedou linky městské hromadné dopravy. Dvě tramvajové, čtyři denní a dvě noční linky autobusů. Jak se změní doprava v oblasti poté, co se razantně zkrátí cestování mezi oběma břehy Vltavy mezi Smíchovem na jedné a Podolím na druhé straně?

Až 350 autobusů ve všední den každým směrem přestane popojíždět po Barrandovském mostě a na druhý břeh prosviští rychle o kousek severněji. Úspora? Asi tři až pět minut při každé cestě, slibuje ROPID, regionální organizátor pražské integrované dopravy.

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz tramvají a autobusů začne o den později. (9. dubna 2026)
Jak se změní městská hromadná doprava v okolí Dvoreckého mostu po jeho otevření (duben 2026)
Vedle cyklistů pouze MHD a vozy Integrovaného záchranného systému budou moci jezdit po novém mostě. Klasická automobilová doprava nikoliv.

Už před mnoha lety vznikly dopravní modely, které ukázaly neblahý vliv na plynulost provozu na nábřežích i celé pankrácké pláni v případě, že by přes most mohla auta, píše se v materiálu ROPIDu.

Skoro deset tisíc aut denně by nejelo po Jižní spojce, ale přidalo by se k vozidlům v ulicích Na Pankráci, Budějovické, Antala Staška, Olbrachtově, Jeremenkově, Modřanské, Strakonické a Nádražní.

Vedení linek MHD od soboty 18. dubna, kdy se zprovozní nový Dvorecký most.

Veškerá doprava v okolí by se už moc nehýbala, mj. proto, že na předmostích Dvoreckého mostu není moc prostoru na velké křižovatky a jejich řadicí pruhy.

Jaké tedy pojedou linky po novém mostě a jak se změní doprava v okolí?

Autobusy číslo 118, 124, 196, 197, 901, 914

Po otevření Dvoreckého mostu se promění autobusová doprava, nejvíce na území čtvrté městské části.

Protože se po otevření Dvoreckého mostu spojení Dvorců a Lihovaru na trase linky 118 zkrátí o polovinu a autobusům navíc přestanou hrozit kolony na komunikacích okolo Barrandovského mostu, očekává se výrazný růst počtu cestujících na spojnici mezi Budějovickou a Smíchovským nádražím.

Proto byla ve spolupráci s MČ Praha 4 vytipována linka 124, která mezi Budějovickou a Smíchovem „sto osmnáctku“ doplní. Ta pojede od Želivského, z Vršovic, od Brumlovky a z Budějovické nově na druhý břeh Vltavy.

„Na základě zjištění, že poptávka po spojích linky 193 na Pankrácké pláni už dlouhodobě neodpovídá nasazeným kloubovým autobusům, zajistí obsluhu úseku Pražského povstání – Pankrác – Sídliště Pankrác – Krčský hřbitov – Budějovická – Brumlovka – Kačerov – Nemocnice Krč nově menší standardní autobusy na prodloužené lince 106 z Kačerova,“ píše ROPID.

„Kloubové autobusy od Šeberáku, Kunratic a IKEMu na Kačerov, Brumlovku a Budějovickou jsou ale potřeba nadále, takže tuto část bývalé linky 193 obslouží spoje nově označené číslem 114. A protože linka 124 míří nově na Smíchov, právě linka 114 ji nahradí v koncovém úseku mezi Brumlovkou, Budějovickou a Zeleným pruhem,“ dodává dopravce.

Linka 193 se ruší. Její dosavadní pouť po celé Pankráci si vezme na starost z Kačerova prodloužená linka 106. Starý Braník a Smíchov pak propojí také autobusové linky 196 a 197.

Linka 196 bude nově vedena pouze v trase Smíchovské nádraží – Kačerov, loučí se tak s provozem na Kloboučnickou. Linka 197 bude dál jezdit v trase Smíchovské nádraží – Roztyly.

Linka 190 z Beránku na Smíchovské nádraží pojede ve stávajícím plném rozsahu minimálně do začátku letních prázdnin. Její provoz v kontextu souběžné tramvajové linky 20 bude během jara 2026 vyhodnocen a až následně dle závěrů těchto průzkumů případně upravován.

Novostavbu ke zrychlení cesty na druhý břeh Vltavy využijí ještě noční autobusy 901 (Anděl – Skalka) a 914 (Smíchovské nádraží – Vinoř).

Nepatrná změna proběhne i na Dvorcích. Autobusové zastávky na Dvoreckém náměstí nově ponesou jméno po tomto prostranství.

Tramvaje 20, 21

Nový most je základem jižní tramvajové tangenty, která do deseti let bude pokračovat na Budějovickou a do Záběhlic.

Tramvajových linek 3 a 17 se změny v souvislosti s otevřením mostu nedotknou. Dál budou propojovat Modřany, Braník, centrum (ačkoliv každá jinudy) a Kobylisy.

Nové spojení linky 20 umožní propojení Modřan a Braníka nejen směrem Smíchovské nádraží, ale rovnou přímo k Andělu, na Malou Stranu a do Dejvic. Z Barrandova do Podolí a na Vinohrady pak most využijí spoje výrazně pozměněné „jednadvacítky“.

Cesty jiných linek se změní. Místo „dvacítky“ zamíří na Barrandov „patnáctka“, na Kotlářce právě linku 15 nahradí „sedmička“ a v Radlicích zajistí spojení s centrem nově celodenně jezdící linka 4.

Linka 2 bude z Karlova náměstí nově pokračovat do Nuslí.

Tramvaje linky 14 pražské koleje na chvíli opustí, aby se v úplně novém mohly objevit po otevření další významné spojnice, trati na Václavském náměstí.

Existence mostu otevře i další možnosti v pražské tramvajové dopravě. Opravy v Nádražní ulici už od tramvajových spojů neodříznou Barrandov, mimořádnost na Palackého mostě půjde po Dvoreckém mostě objet o kousek jižněji a stejně tak bude most k užitku i ve chvíli, kdy opět někdo strhne trolej na Výtoni nebo ve Vyšehradském tunelu.

LinkaTrasa
2SÍDLIŠTĚ PETŘINY – Hradčanská – Malostranská – Staroměstská – Národní třída – Karlovo náměstí – Albertov – Divadlo Na Fidlovačce – NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ
4RADLICKÁ – Anděl – Zborovská – Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Náměstí Míru – Jana Masaryka – Krymská – Ruská – Vršovické náměstí – ČECHOVO NÁMĚSTÍ
6KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ – Nádraží Vršovice – Nuselské schody – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Dlouhá třída – Strossmayerovo náměstí – Výstaviště (S) – NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE a dále jako linka 34
7KOTLÁŘKA – Anděl – Výtoň – Albertov – Divadlo Na Fidlovačce – Nádraží Vršovice – Kubánské náměstí – Strašnická – Želivského – Nákladové nádraží Žižkov – Palmovka – Aréna Libeň jih – Nádraží Libeň – Hloubětín (B) – Sídliště Hloubětín – LEHOVEC
14zrušena do otevření trati na Václavském náměstí (případně do ukončení rekonstrukce Seifertovy a Ječné ulice)
15SÍDLIŠTĚ BARRANDOV – Smíchovské nádraží – Anděl – Arbesovo náměstí – Újezd – Malostranská – Dlouhá třída – Masarykovo nádraží – Hlavní nádraží - Olšanské náměstí – Flora – OLŠANSKÉ HŘBITOVY
20DĚDINA – Divoká Šárka – Bořislavka – Hradčanská – Malostranské náměstí – Újezd – Anděl – Smíchovské nádraží – Dvorce – Nádraží Braník – Modřanská škola – Poliklinika Modřany – SÍDLIŠTĚ MODŘANY – LEVSKÉHO
21SLIVENEC – Sídliště Barrandov – Lihovar – Kublov – Podolská vodárna – Výtoň –Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Jana Masaryka – Vršovické náměstí – Slavia-Nádraží Eden (S) – KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
24VOZOVNA KOBYLISY – Bulovka – Palmovka – Florenc – Václavské náměstí – Karlovo náměstí – Albertov – Náměstí Bratří Synků – Michelská – SPOŘILOV
34BÍLÁ LABUŤ – Náměstí Republiky – Dlouhá třída – Vltavská – Dělnická – Ortenovo náměstí – NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE a dále jako linka 6

