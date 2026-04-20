Jak se změnily trasy tramvají a autobusů po otevření Dvoreckého mostu

Nový Dvorecký most je otevřen a od soboty 18. dubna tudy projíždějí linky městské hromadné dopravy. Dvě tramvajové, čtyři denní a dvě noční linky autobusů. Jak se změnila doprava mezi oběma břehy Vltavy mezi Smíchovem na jedné a Podolím na druhé straně?

Úsporu asi tři až pět minut při každé cestě, sliboval ROPID, regionální organizátor pražské integrované dopravy.

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz tramvají a autobusů začne o den později.
Vedle cyklistů pouze MHD a vozy Integrovaného záchranného systému mohou jezdit po novém mostě. Klasická automobilová doprava nikoliv.

Jak ovlivní dopravu nový Dvorecký most.

Jaké tedy jedou linky po novém mostě?

Autobusy číslo 118, 124, 196, 197, 901, 914

Po otevření Dvoreckého mostu se proměnila autobusová doprava, nejvíce na území čtvrté městské části.

Vedení linek MHD od soboty 18. dubna, kdy se zprovozní nový Dvorecký most.

Protože se po otevření Dvoreckého mostu spojení Dvorců a Lihovaru na trase linky 118 zkrátilo o polovinu a autobusům navíc přestaly hrozit kolony na komunikacích okolo Barrandovského mostu, očekává se výrazný růst počtu cestujících na spojnici mezi Budějovickou a Smíchovským nádražím.

Proto byla ve spolupráci s MČ Praha 4 vytipována linka 124, která mezi Budějovickou a Smíchovem „sto osmnáctku“ doplnila. Ta jede od Želivského, z Vršovic, od Brumlovky a z Budějovické nově na druhý břeh Vltavy.

„Na základě zjištění, že poptávka po spojích linky 193 na Pankrácké pláni už dlouhodobě neodpovídá nasazeným kloubovým autobusům, zajistí obsluhu úseku Pražského povstání – Pankrác – Sídliště Pankrác – Krčský hřbitov – Budějovická – Brumlovka – Kačerov – Nemocnice Krč nově menší standardní autobusy na prodloužené lince 106 z Kačerova,“ píše ROPID.

„Kloubové autobusy od Šeberáku, Kunratic a IKEMu na Kačerov, Brumlovku a Budějovickou jsou ale potřeba nadále, takže tuto část bývalé linky 193 obslouží spoje nově označené číslem 114. A protože linka 124 míří nově na Smíchov, právě linka 114 ji nahradí v koncovém úseku mezi Brumlovkou, Budějovickou a Zeleným pruhem,“ dodává dopravce.

Linka 193 se zrušila. Její dosavadní pouť po celé Pankráci převzala z Kačerova prodloužená linka 106. Starý Braník a Smíchov pak propojily také autobusové linky 196 a 197.

Linka 196 je nově vedena pouze v trase Smíchovské nádraží – Kačerov, rozloučila se tak s provozem na Kloboučnickou. Linka 197 nadále jezdí v trase Smíchovské nádraží – Roztyly.

Linka 190 z Beránku na Smíchovské nádraží jede ve stávajícím plném rozsahu minimálně do začátku letních prázdnin. Její provoz v kontextu souběžné tramvajové linky 20 bude během jara 2026 vyhodnocen a až následně dle závěrů těchto průzkumů případně upravován.

Novostavbu ke zrychlení cesty na druhý břeh Vltavy využívají také noční autobusy 901 (Anděl – Skalka) a 914 (Smíchovské nádraží – Vinoř).

Nepatrná změna proběhla i na Dvorcích. Autobusové zastávky na Dvoreckém náměstí nově nesou jméno po tomto prostranství.

LinkaTrasa
106NÁDRAŽÍ BRANÍK – Černý kůň – Novodvorská – Zálesí – Nemocnice Krč – Kačerov – Brumlovka – Budějovická – Sídliště Pankrác – Pankrác – PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ
(v úseku Nemocnice Krč – Pražského povstání plně nahrazuje linku 193)
114ŠEBERÁK – Kunratice – IKEM – Nemocnice Krč – Kačerov – Vyskočilova – Brumlovka – Budějovická – Poliklinika Budějovická – Antala Staška – Ryšánka – ZELENÝ PRUH
(v úseku Šeberák – Budějovická plně nahrazuje linku 193)
118SÍDLIŠTĚ SPOŘILOV – Hlavní – Spořilov – Depo Kačerov – Brumlovka – Budějovická – Krčská – Na Strži – Nové Podolí – Dvorce – Lihovar – SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ
124ŽELIVSKÉHO – Bělocerkevská – Na Míčánkách – Bohemians – Michelská – Brumlovka – Budějovická – Krčská – Nové Podolí – Dvorce – Lihovar – SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ (linka 124 posiluje provoz linky 118 v úseku Budějovická – Smíchovské nádraží)
170PRAŽSKÁ ČTVRŤ – Přístaviště – Na Strži – Ryšánka – Antala Staška – Poliklinika Budějovická – Budějovická – Spořilov – Chodovec – Háje – JIŽNÍ MĚSTO
190beze změny trasy ve stávajících intervalech (měla být zrušena)
193linka zrušena, nahrazena provozem linek 106 a 114
196SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ – Lihovar – Dvorce – Přístaviště – Branické náměstí – Novodvorská – Zálesí – Nemocnice Krč – KAČEROV (v úseku Kačerov – Vyskočilova nahrazena prodlouženou linkou 106, nově jede přes Dvorecký most)
197SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ – Lihovar – Dvorce – Přístaviště – Branické náměstí – Novodvorská – Sídliště Lhotka – Libuš – SÍDLIŠTĚ PÍSNICE – Na Jelenách – Chodov – Dědinova – ROZTYLY (nově jede přes Dvorecký most)
901
914		trasa obou nočních linek zkrácena jízdou po Dvoreckém mostě, jinak beze změny

Tramvaje 20, 21

Nový most je základem jižní tramvajové tangenty, která do deseti let bude pokračovat na Budějovickou a do Záběhlic.

Tramvajových linek 3 a 17 se změny v souvislosti s otevřením mostu nedotkly. Dál propojují Modřany, Braník, centrum (ačkoliv každá jinudy) a Kobylisy.

Nové spojení linky 20 umožnilo propojení Modřan a Braníka nejen směrem Smíchovské nádraží, ale rovnou přímo k Andělu, na Malou Stranu a do Dejvic. Z Barrandova do Podolí a na Vinohrady pak most využívají spoje výrazně pozměněné „jednadvacítky“.

Cesty jiných linek se změnily. Místo „dvacítky“ míří na Barrandov „patnáctka“, na Kotlářce právě linku 15 nahradila „sedmička“ a v Radlicích zajišťuje spojení s centrem nově celodenně jezdící linka 4.

Linka 2 z Karlova náměstí nově pokračuje do Nuslí.

Tramvaje linky 14 pražské koleje na chvíli opustily, aby se v úplně novém mohly objevit po otevření další významné spojnice, trati na Václavském náměstí.

Existence mostu otevřela i další možnosti v pražské tramvajové dopravě. Opravy v Nádražní ulici už od tramvajových spojů neodříznou Barrandov, mimořádnost na Palackého mostě půjde po Dvoreckém mostě objet o kousek jižněji a stejně tak bude most k užitku i ve chvíli, kdy opět někdo strhne trolej na Výtoni nebo ve Vyšehradském tunelu.

LinkaTrasa
2SÍDLIŠTĚ PETŘINY – Hradčanská – Malostranská – Staroměstská – Národní třída – Karlovo náměstí – Albertov – Divadlo Na Fidlovačce – NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ
4RADLICKÁ – Anděl – Zborovská – Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Náměstí Míru – Jana Masaryka – Krymská – Ruská – Vršovické náměstí – ČECHOVO NÁMĚSTÍ
6KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ – Nádraží Vršovice – Nuselské schody – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Dlouhá třída – Strossmayerovo náměstí – Výstaviště (S) – NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE a dále jako linka 34
7KOTLÁŘKA – Anděl – Výtoň – Albertov – Divadlo Na Fidlovačce – Nádraží Vršovice – Kubánské náměstí – Strašnická – Želivského – Nákladové nádraží Žižkov – Palmovka – Aréna Libeň jih – Nádraží Libeň – Hloubětín (B) – Sídliště Hloubětín – LEHOVEC
14zrušena do otevření trati na Václavském náměstí (případně do ukončení rekonstrukce Seifertovy a Ječné ulice)
15SÍDLIŠTĚ BARRANDOV – Smíchovské nádraží – Anděl – Arbesovo náměstí – Újezd – Malostranská – Dlouhá třída – Masarykovo nádraží – Hlavní nádraží - Olšanské náměstí – Flora – OLŠANSKÉ HŘBITOVY
20DĚDINA – Divoká Šárka – Bořislavka – Hradčanská – Malostranské náměstí – Újezd – Anděl – Smíchovské nádraží – Dvorce – Nádraží Braník – Modřanská škola – Poliklinika Modřany – SÍDLIŠTĚ MODŘANY – LEVSKÉHO
21SLIVENEC – Sídliště Barrandov – Lihovar – Kublov – Podolská vodárna – Výtoň –Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Jana Masaryka – Vršovické náměstí – Slavia-Nádraží Eden (S) – KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
24VOZOVNA KOBYLISY – Bulovka – Palmovka – Florenc – Václavské náměstí – Karlovo náměstí – Albertov – Náměstí Bratří Synků – Michelská – SPOŘILOV
34BÍLÁ LABUŤ – Náměstí Republiky – Dlouhá třída – Vltavská – Dělnická – Ortenovo náměstí – NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE a dále jako linka 6
