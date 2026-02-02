Stavba mostu začala v roce 2022 a pro město ji zajišťují firmy Metrostav, Strabag a Firesta Fisher. Z původních nákladů stanovených v době začátku stavby mělo jít podle radními schváleného dokumentu asi 1,39 miliardy na stavbu, 132,7 milionu projektantům a zbytek na drobnější položky, jako jsou přeložky sítí.
Nakonec město podle materiálu zaplatí o 251 milionů více stavebním firmám za vícepráce a 40 milionů činí navýšení o inflaci. Další desítky milionů půjdou právě na instalaci uměleckých děl a další úpravy na obou březích včetně vybudování nové vodácké základny v Podolí.
Město již 210 milionů korun stavebním firmám uhradilo v minulých dvou letech, letos zaplatí 18 milionů a podklady pro další práce za 23 milionů korun se nyní připravují.
Beránek dodal, že například instalace Kintery, kterou zajistí městská firma Technologie hlavního města Prahy, vyjde město na 41 milionů korun. Asi 40 milionů korun bude stát i vodácká základna namísto té, která musela ustoupit stavbě.
„Platí, že pokud budou splněna všechna kritéria, bude zde poskytnuta dotace ve výši jedné miliardy z operačního programu Doprava,“ uvedl náměstek o evropské dotaci.
Prodražení stavebních prací bylo podle dřívějších informací dáno především nepředpokládanými komplikacemi souvisejícími s geologickými podmínkami v korytě Vltavy. Kvůli tomu se stavba také prodloužila, původně měla být hotova už loni, nyní město počítá s otevřením mostu letos v dubnu.
Na smíchovské straně město plánuje pod mostem umístit instalaci výtvarníka Kintery, ve které bude 120 různých lamp veřejného osvětlení z celého světa. V Podolí pak bude u stavby multifunkční prostor pro pořádání kulturních akcí s amfiteátrem, skateparkem, občerstvením, lezeckou stěnou, toaletami či Kinterovými sochami.
Název Dvorecký most je stále pouze pracovní, o oficiálním pojmenování budu radní města teprve rozhodovat. Město k tomu přes Portál občana uspořádalo anketu, kde bude na výběr mezi dvěma pojmenováními doporučenými magistrátní místopisnou komisí, kterými jsou Dvorecký most a most Anežky České. Lidé mohou hlasovat do 9. února, výsledek bude nezávazný.
Dvorecký most mezi Podolím a Zlíchovem bude určen pro MHD, pěší a cyklisty. Budou přes něj moci přejet i složky integrovaného záchranného systému, nikoliv však individuální automobilová doprava.
Pojedou přes něj tramvajové linky 20 a 21, autobusové linky 118, 124, 196, 197 a noční spoje 901 a 914. Poslední most přes Vltavu začal v metropoli fungovat v roce 2014, a to Trojský most sloužící pro auta, MHD, pěší i cyklisty.