„Věci se opakují. Řešíme to, co zde má být, v jaké podobě. Co bude dobré, co bude špatné. Máme tu nádherný most, který představuje moderní architekturu. Jeho zázemí přináší úplně nový pohled na most,“ uvedl slavnostní otvírání pražský primátor Bohuslav Svoboda.
„Stává se funkční částí města, která bude nejen zajímavá, ale také přínosná. Byl bych rád, kdyby most sloužil bezpečně sto let. Mohu vás ujistit, že svou funkci najde,“ přidal.
„Praha si zaslouží projekty, které přinášejí do veřejného prostoru přidanou hodnotu. Propojení obou břehů Vltavy je pro nás zásadní,“ přednesl starosta městské části Praha 4 Ondřej Kubín. Od nového mostu očekává zlepšení dopravy a nový impuls pro podnikatele působící v Praze 4.
„To, že most budou obyvatelé používat a zlepší se dopravní situace, je více než jasné. Tento nádherný most je nádhernou vstupní bránou do Prahy 5,“ řekl Lukáš Herold, starosta městské části Praha 5, s tím, že si váží proměn, kterými momentálně městská část prochází. „Most stoprocentně Praze velmi pomůže.“
Fanfáry, páska i dort uprostřed mostu
Akt probíhal symbolicky uprostřed mostu spojující obě pražské části 4 a 5, kde však také vydatně fouká. Slavnostní přestřihnutí pásky, které zástupci pražského magistrátu, radnic, architektů a zhotovitelů provedli v 11:43 za zvuku fanfár, doprovázel symbolický přípitek a krájení dortu. „Ať se novému mostu daří a slouží několika dalším generacím,“ znělo u přiťuknutí.
„Je to symbol překotného rozvoje Prahy, který tu teď zažíváme v případě veřejných investic. Tento most se stane do budoucna součástí tramvajového okruhu, který umožní spojení městských částí Prahy 4 a Prahy 5. Vzniknou atraktivní spojení, doprava bude bezemisní a ušetříme na pohonných hmotách,“ prohlásil bývalý náměstek primátora pro dopravu a předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Na místo první zvědavci přicházeli už hodnou dobu předtím. „Stojí tu davy lidí,“ hlásil z místa reportér iDNES.cz před 11. hodinou. Pro pěší bude most přístupný až ve 13 hodin. Už za svítání si most vyzkoušeli v rámci výběhu zaměstnanci magistrátu, úřadů Prahy 4 a 5 a s nimi další běžečtí nadšenci. Ve Žlutých lázních probíhá doprovodný program a na vodu vyrazí speciální přívoz.
Most bude sloužit především hromadné dopravě. Pojedou po něm dvě tramvajové linky – 20 a 21. A poslouží také autobusovým linkám, které dosud vedou přes Barrandovský most (118, 196, 197), nebo skončí na kopci nad Podolím na Zeleném pruhu (124).
Pojedou tudy i dva noční autobusové spoje – linky 901 a 914. Z Barrandovského mostu podle dřívějšího vyjádření Ropidu zmizí na 700 spojů denně, tedy 350 v každém směru.
Auta by podle pražského náměstka pro dopravu Jaromíra Beránka přeplnila břehy Vltavy. „Ve chvíli, kdy bychom sem pustili automobilovou dopravu, by se zahltila obě nábřeží,“ uvedl. „To, že most bude primárně sloužit MHD, cyklistům, aktivním chodcům, ukazuje, že veřejný prostor by měl opravdu patřit všem a auta zůstávají na Barrandovském mostě,“ přitakal jeho předchůdce ve funkci a předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Beránek všem také doporučil, aby se zašli podívat na vyhlídky, které jsou podle něj unikátní. „Na Dvoreckém městě leží přes 433 metrů nových kolejí a nabídnou nové spojnice,“ sdělil. Červená barva chodníků je podle něj z technologických důvodů a symbolicky propojuje cyklisty a chodce.
14. dubna 2026
Most nese pojmenování podle Dvorců, kdysi samostatné osady na pravém břehu Vltavy. Dříve se objevily i jiné varianty názvu. Například po bývalé americké ministryni zahraničí Madeleine Albrightové nebo po svaté Anežce České. První možnost odmítli pozůstalí, druhou nepodpořili Pražané v anketě.
Dominantou je bílý beton
Vizuální dominantou mostu je bílý monolitický beton. „Ačkoliv je most označován za kubistický, toto tvarosloví nebylo prvotním plánem. Kubismus z konstrukce vyplynul organicky během hledání statického řešení. Plynulá proměna tvaru z lichoběžníku nad pilíři v trojúhelník uprostřed polí vytvořila sochařskou formu, která bezděčně navazuje na nedaleké kubistické vily pod Vyšehradem,“ uvádějí autoři mostu z Atelieru 6 Radek Šíma a Štěpán Braťka. Atelier uspěl v soutěži v roce 2017.
Most se stavěl od září 2022, hotový měl být na přelomu let 2024 a 2025. Stavba se ale prodloužila a také prodražila. Zpoždění nabraly práce kvůli nepředpokládaným geologickým podmínkám v korytě Vltavy. Konečné náklady se pohybují kolem dvou miliard korun.
Na obou koncích most doplní umělecké instalace. Na smíchovské straně vznikne „světelná zahrada“, kde namísto stromů bude 120 různých lamp veřejného osvětlení z celého světa podle návrhu výtvarníka Krištofa Kintery.
Ten je také autorem pětice soch, které budou umístěny na podolské straně, kde vznikne i multifunkční prostor pro pořádání kulturních akcí s amfiteátrem, skateparkem, občerstvením či lezeckou stěnou. Vše má být hotové příští rok.
Inteligentní most pro 21. století
Dvorecký most je „chytrý“. Uvnitř mostovky jsou skryty všechny inženýrské sítě, aby nerušily vzhled. Konstrukce je osazena IoT senzory, které v reálném čase sledují průhyby, napětí v kabelech i stav betonu.
Díky speciálnímu izolačnímu systému je most také nejlépe zabezpečenou stavbou v Česku proti vlivům tzv. bludných proudů ze železnice a metra.
|Délka:
|337,8 m
|Šířka:
|16,5 m
|Výška nosné konstrukce v krajních polích:
|2,7 m
|Výška nosné konstrukce v místě náběhů nad řekou:
|5,4 m
|Výška nosné konstrukce v hlavním poli nad řekou:
|3,1 m
|Výška mostu nad hladinou řeky u levého břehu:
|16,3 m
|Výška mostu nad hladinou řeky u pravého břehu:
|11,6 m
|Pole mostu:
|6
|Pilíře mostu:
|5
|Materiál:
|bílý beton
|Osvětlení:
|24 lamp a LED pásky v madlech zábradlí
|Délka dvojkolejní tramvajové tratě:
|433,7 m
|Architektonický styl:
|kubismus a brutalismus
|Doba trvání stavby:
|2022–2026, celkem 1 312 dnů
|Zajímavost:
|most je popisován jako „socha přes řeku“