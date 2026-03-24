Dělníci z firmy Strabag dva dny pokládali speciální asfaltový kryt červené barvy do prostoru obou chodníků.
Osadili plochu v délce 375 metrů a v šířce čtyř metrů. Tloušťka vrstvy byla 30 až 50 milimetrů.
„Pokládka probíhala dva dny a z důvodu již osazeného trakčního vedení, které bylo pod napětím, byla asfaltová směs do násypky finišeru dopravována pomocí bagru,“ uvedl Strabag.
Červenohnědé směsi bylo nakonec 420 tun a četa dělníků ji položila přímo na izolaci mostu. Hutnění se následně provedlo oscilačním válcem.
Dvorecký most jen krátce poté dostal své oficiální pojmenování. Nepřekvapilo, že „Dvorecký“, název v pondělí schválili pražští radní. Název se vžil už od samotného začátku stavby, přesto se v anketě lidé mohli přiklonit také k variantě názvu Anežky České. Název Dvorecký ale získal nakonec přes 77 procent hlasů.
Nový most pro pěší, cyklisty, vozy integrovaného záchranného systému a linky MHD se otevře 17. dubna.