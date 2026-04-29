Dvorecký most slouží tramvajím poprvé jako objížďka, kvůli poruše na Andělu

K poruše došlo krátce před půl osmou, informoval ROPID na svých stránkách. O hodinu později byla tramvajová doprava obnovena alespoň směrem do centra.
„Provoz zastaven, zpoždění spojů, náhradní doprava,“ píše se na webu. Cestujícím je doporučena coby náhradní doprava metro linky B.
Tramvajové linky 12 a 15 jsou od Újezda odkloněny k Národnímu divadlu a přes Palackého náměstí a Dvorecký most k Lihovaru a dál směr Sídliště Barrandov.
Linka 5 je od Palackého náměstí odkloněna přes Dvorecký most k Lihovaru směr Slivenec.
Linka 20 je od Újezda odkloněna k Národnímu divadlu a přes Palackého náměstí na Dvorce směr Sídliště Modřany.