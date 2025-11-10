Po otevření Dvoreckého mostu, který propojí Prahu 4 s pátou městskou částí, se změní trasy osmi tramvajových linek. Jinak pojedou 2, 4, 6, 7, 15, 21 a 24. Dočasně skončí tramvaj číslo 14 a přibude 34. Protože most vede od Lihovaru na Podolské nábřeží, zkrátí se jízda autobusy a přibude další linka.
Díky tomu, že linka 20 přejede řeku, nově povede z Andělu do Braníku a nakonec do Modřan. Nebude tím pádem zajíždět na Barrandov. Tam ji nahradí 15, která nyní končí na Kotlářce. Z Kotlářky na Anděl bude místo ní jezdit tramvaj číslo 7.
Změní se také trasa 4. Bude začínat na Radlické a končit na Čechově náměstí. Tramvaj 2, která měla dosud jenom jeden vagon, bude v pracovní dny jezdit jako souprava a její trasa se prodlouží do Nuslí. Její nová konečná stanice bude náměstí Bratří Synků. Dál pojede také 24. Místo na náměstí Bratří Synků skončí na Spořilově.
Skoro celá se změní linka 21. Povede ze Slivence na Kubánské náměstí přes Barrandov, Karlovo náměstí, Krymskou a Čechovo náměstí. Z aktuální trasy zůstanou zachované čtyři zastávky.
TRAMVAJE V DPP
Zdroj: DPP, údaje k 31.12.2024
Dočasně skončí tramvaj 14, jež v současnosti spojuje Nádraží Holešovice a Spořilov. Na koleje se vrátí po otevření tratě přes Václavské náměstí, k čemuž by mělo dojít v roce 2027.
Naopak vznikne linka 34 z Bílé labutě na Nádraží Holešovice, odtud bude pokračovat jako tramvaj číslo šest.
„Opravy v Nádražní ulici už nikdy od tramvajových spojů neodříznou Barrandov, mimořádnost na Palackého mostě půjde objet po Dvoreckém mostě o kousek jižněji,“ uvádí dokument Ropidu. Stejně tak se bude nabízet nová objízdná trasa, pokud spadne trolej na Výtoni nebo ve Vyšehradském tunelu.
Dvorecký most je zároveň základem nových tramvajových tratí na jihu metropole. Součástí takzvané jižní tramvajová tangenty je například plánovaná trať z Budějovické na Dvorce.
Nové autobusy a změny linek
Protože most vede od Lihovaru na Podolské nábřeží, autobus 118 bude na Dvorce jezdit tři minuty místo stávajících šesti. Přibude linka číslo 124 ze Želivského na Smíchovské nádraží. Povede přes Vršovice a Budějovickou na Smíchovské nádraží.
Linka 193 skončí a nahradí ji 114. Cestující budou moct jezdit ze Zeleného pruhu do Kunratic a na Šeberák. Navíc se prodlouží trasa autobusu 106. Tento spoj zamíří z Kačerova na Pražské povstání.
Protože linky 196 a 197 si zkrátí cestu přes most, zajistí rychlejší spojení Braníku a Krče se Smíchovem. Autobus 190 z Beránku na Smíchovské nádraží měl kvůli novým tramvajovým tratím skončit. Obyvatelé Modřan se proti záměru vymezili v petici. 190 nakonec zůstane „ve stávajícím plném rozsahu minimálně do začátku letních prázdnin“.
Dvorecký most měří 361,4 metru a má pět pilířů. Nebudou po něm smět jezdit auta.
„Už před mnoha lety vznikly dopravní modely, které ukázaly, že by automobilová spojnice na mém místě měla velice neblahý vliv na plynulost provozu na nábřežích i celé pankrácké pláni. Skoro 10 000 aut denně by nejelo po Jižní spojce a Barrandovském mostě, ale přidalo by se k vozidlům v ulicích Na Pankráci, Budějovické, Antala Staška, Olbrachtově, Jeremenkově, Modřanské, Strakonické a Nádražní,“ stojí v dokumentu Ropidu. Zároveň by podle něj na předmostích nebylo místo na velké křižovatky a řadicí pruhy.
„Drobnější opatření se nasčítala“
Dvorecký most měl být hotový na konci roku 2024. Stavba ale nabrala zpoždění. Trvá od září 2022, tedy už třetí rok místo plánovaných dvou roků a necelých tří měsíců. Stavba stojí 1,45 miliardy korun.
Nosná konstrukce už je hotová, zbývá ještě usadit koleje a trakční stožáry, zábradlí nebo osvětlení. Kromě toho je také potřeba dokončit úpravy prostorů pod mostem a kolem něj. Most by měl být dostavěný příští rok v březnu. Na zlíchovském předpolí bude světelná zahrada. Lampy a svítidla z celé světa bude instalovat Krištof Kintera.
„Prvotní a největší zpoždění způsobily komplikace se zakládáním pilířů ve Vltavě v nestabilním korytě. Dílčí prodleva je způsobena také koordinací výluk spojených s proměnou smíchovského nádraží. A taková drobnější opatření se nasčítala,“ vysvětlil náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib.
Smíchovské nádraží a jeho okolí se rekonstruují od roku 2023. Za tři roky by se cestující měli projít novým podchodem a po zrenovované lávce. Rekonstrukcí projdou nástupiště a jedno přibude.