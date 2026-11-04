Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Dvoutisícový příspěvek k penzi, který navrhuje vláda, dostanou i poslanci

  16:33aktualizováno  17:06
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Jednorázový mimořádný dvoutisícový příspěvek k penzi, který navrhuje vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě, dostanou i poslanci, kteří už pobírají důchod, upozornila šéfka poslaneckého klubu STAN Michaela Šebelová. „Dostanou to i lidé, kteří to nepotřebují,“ řekla Šebelová při projednávání novely, která má také zvýšit důchody každých pět let po osmdesátce a také za práci v důchodovém věku.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

Základní plat poslance a senátora je letos bez příplatků za funkce a bez náhrad 115 tisíc korun.

Vláda chce tuto novelu využít k uzákonění jednorázového dvoutisícového příspěvku, který by měli penzisté dostat příští rok.

„Dva tisíce korun je pro každého seniora zajímavá částka, ale je to zodpovědná sociální politika?“ kritizovala ve Sněmovně vládní návrh poslankyně opozičního hnutí STAN Pavla Pivoňka Vaňková.

„Za těch 5,5 miliardy by bylo dva až dva a půl tisíce sociálních lůžek,“ řekl bývalý ministr práce a sociálních věcí, lidovec Marian Jurečka, k čemu by se částka, na kterou vyjde jednorázový mimořádný příspěvek k penzi, dala podle něj využít.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.