‚Dycky Most!‘ a dovezená pizza. Jak štamgasti sledují seriál ve skutečné restauraci Severka

MOST Žádné kulisy, ale opravdová hospoda. To je dnes už po celé republice známá Severka, restaurace z letošního seriálového hitu Most! z produkce ČT, na který se sem chodí dívat i místní. Hlášky i postavy vyskytující se v seriálu jakoby už k severočeskému městu tak nějak patřily odnepaměti. V pondělí přitom v Severce sledovali nadšenci teprve čtvrtý díl. Server Lidovky.cz byl u toho.

Klidná ulice Zdeňka Fibicha na východě severočeského Mostu vypadá jako zřejmě každý jiný večer. Po chodníku občas projde osamělý pejskař či dvojice teenagerů s kapucemi přehozenými přes hlavu. Za okny místního čerstvě slavného podniku už se ale okolo osmé začíná scházet pestrá společnost, což se za poslední tři týdny stalo každé pondělí téměř tradicí. Nad dlouhou řadou oken sice nesvítí velký modrý neonový nápis, vývěsný štít však na pochybách nikoho nenechá – stojíte před restaurací Severka, podniku, ze kterého každý dílem dělá legendu úspěšný seriál Most! Z produkce České televize.

Už zvenku je kromě nažloutlých světel zářivek jasné, že do Severky dorazila návštěva v podobě několika kamer různých médií, které se chystají zachytit atmosféru při sledování nového dílu současného českého seriálového fenoménu. Do začátku čtvrtého dílu sice zbývá ještě více než hodina, ale novinářů už je tu v poměru k místním zhruba stejně, tedy ani ne deset. Znalce Mostu! na první pohled překvapí, jak málo (či lépe řečeno vůbec) se interiér lokálu změnil. Jen u známého stolu fiktivních štamgastů vedle baru nevysedávají seriálové tváře, zatím zeje prázdnotou.

"Cikorky... No jo ty vole, Cháno." pic.twitter.com/1k03pSqIpc — Michal Bernáth (@PrazskyCynik) 28. ledna 2019

Na stěně naproti baru už hraje televize, které ale těch několik stolujících zatím nevěnuje příliš velkou pozornost. U největšího stolu, u něhož sedí asi osm lidí, už je docela rušno. Část osazenstva totiž tvoří skupinka hokejových fanoušků nedalekého Litvínova, který hraje následující den zápas s Mladou Boleslaví. „Dycky Most! Tak zítra hlavně tři body!“ burcuje své kumpány jeden z fandů s pivem v ruce. „My jsme sice sparťani, ale fandíme Litvínovu,“ vysvětluje muž, který už patrně nějakou chvíli v Severce sedí.

Stabilní přísun zlatavého moku spolehlivě zajišťuje asi šedesátiletý, vytáhlý hospodský Emil, jenž tu podle svých slov točí pivo už necelých pětadvacet let. „Je tu trochu větší humbuk, kvůli tomu seriálu,“ podotýká téměř neslyšně nad roztočeným pivem. Tandem s ním doplňuje o pár let mladší a o poznání drobnější Janička, jež si zvýšený ruch okolo seriálu, který vyvolala i mnoho kontroverzí, pochvaluje. „Je to taková oddechovka a je to vtipný. Nám tu v jedné scéně souložili v kuchyni, ale co? Vždyť je to hezký,“ usmívá se když za barem čistí půllitry.



Na baru postává asi padesátiletý Václav, jenž má se Severkou také bohaté zkušenosti. „Tohle je moje hospoda, bydlím kousek odsud. Kdysi jsme tu museli obsluhovat i v pěti, to bylo ještě za apačů, hospoda bývávala narvaná,“ popisuje Václav, který se ale zrovna hodlá přesunout do jiného podniku. „Janičko, prdelko, mám vše zaplacené?“ ptá se ještě pro jistotu při odchodu, zatímco hlučný stůl s hokejovými fandy už si ťuká půllitry a provolává hlášku „Dycky Most!“.

Vedle baru už u slavného seriálového stolu reportérka České televize zpovídá jednoho z trojice starousedlíků. „My jsme tu načerno, doma máme zákaz sem chodit,“ pochechtávají se. Přesto jeden z nich svolí k pár slovům na kameru. „Seriál se mi líbí a na to mé obvyklé místo, kde sedává v seriálu herec Martin Hofman, jsem moc pyšný,“ sděluje hrdě do kamery.



Celkem nenápadně prochází skrze bar dozadu do kuchyně provozní Severky Lukáš Cingel. Kuchyň je až překvapivě prostorná, klidně by do ní vešla půlka celé provozovny. Za takový prostor by byli rádi i mnozí šéfkuchaři vyhlášených pražských restaurací. Hned u dveří leží na modrém podnosu vyskládané syrové karbanátky, jídlo, které proslavil už první díl Mostu.

„Počkejte, ukážu vám radši ty udělané,“ směje se vyučený řezník Lukáš Cingel a z trouby vytahuje celý pekáč karbanátků, jež prý hodlají rozdávat příchozím. „Na něco je nalákat musíme, peníze za vstup vybírat nemůžeme,“ krčí rameny nad faktem, že stejnojmenná pražská restaurace Severka, která však se seriálem nemá nic společného, sto korun za vstup při sledování nových dílů vybírá.

Věrní fanoušci Vervy zavítali před úterním zápasem s Boleslaví na posilnění do Severky. Každý nový díl seriálu jakoby zavdával důvod k oslavě.

„Ty karbanátky jsme tu dělali už před seriálem, ale teď z toho vznikla taková hláška. Přitom jsou to obyčejné karbanátky,“ vysvětluje provozní s tím, že vyrážku jako v seriálu po nich určitě nikdo nedostane. Cingel dělá provozní Severky, jež funguje už od 60. let, pátým rokem.



„Štamgasti chodí pořád, i když se některým seriál nelíbí a nebojí se mi to říct,“ popisuje Lukáš Cingel: „My si ale radši užíváme našich patnáct minut slávy, předtím o nás nikdo nevěděl a za rok o nás třeba také nikdo vědět nebude. Ale zase opadnou všechny ty vášně, je to trochu blázinec.“

Výčepní Emil točí v Severce pivo už pětadvacet let.

Mezitím už na obrazovce běží reklamy před čtvrtým dílem seriálu. „Už jsou tady, jo?“ ptá se vypracovaný dvacátník Karel, kterému přátelé přezdívají Karlos a který podle nich montuje do motorů automobilů ta nejlepší turba. „Jasně, já tam skočím,“ odvětí mu kamarád Vláďa Hána, který se po chvilce vrací s dvěma krabicemi dovezené pizzy. Trojici místních rodáků doplňuje ještě Zdeněk Nepovím, přezdívaný jednoduše „Ne“, který už ale pět let bydlí v Praze. „Sotva jsem se tu zastavil, už mě zase zatáhli do Severky,“ směje Zdeněk nad půllitrem piva a přemlouvá Vláďu, aby si vzal na příští den volno. Všichni tři mají rezervaci na heslo „Naši kluci“.



Karel přihazuje dokonce k dobru historku z natáčení. Vzpomíná na scénu ve třetím díle, kdy přijede před restauraci s popelářským vozem Rom Franta a srazí postavu Romana, kterou hraje Leoš Noha. „Měl přijet s tím vozem před Severku, nakreslili mu tam čáru, kde má zastavit. On ji ale asi devětkrát přejel,“ popisuje Karel, do restaurace prý chodí i proto, že tu dělají výborné a levné obědy. Režisér Jan Prušinovský se prý na herce Zdeňka Godlu, jenž Frantu hraje, pořádně rozčílil. „Člověče, co děláš? Ty nemáš papíry nebo co?“ Odpověď od amatérského herce měla být snad lepší, než by napsal scenárista. „Ne. Vy jste se mě neptal, jestli mám papíry,“ odvětil prý klidně Godla.



Všeobecný jásot vítá úvodní sekvenci seriálu. „Dycky Most!“ ozývá se opět místy z provozovny, ve které se mezitím počet hostů zhruba zdvojnásobil. Do plného stavu je i tak ale pořád daleko. První tlumená salva smíchu přijde už v úvodní scéně, kdy z dětského kolotoče vyletí ve vysoké rychlosti jeden z mladých skinheadů. „Emile, volume!“ dožaduje se zvýšení hlasitosti jeden z hostů.

Seriálovou Severku zdobí na rozdíl od té skutečné velký neonový nápis. Vždy byl ten správný čas na přípitek, většinou s heslem „Dycky Most“.

K vypitému pivu přišly hostům servírované karbanátky vhod. Jeden z členů tradičního osazenstva Severky dává rozhovor reportérce České televize.

S ruchem v místnosti, který v podstatě přehlušuje samotný seriál, se nikdo nemůže divit Mostečanům, kteří nový díl sledují radši z pohodlí domova. Z velké části ho mají na svědomí fanoušci Litvínova, od kterých se občas ozve výkřik „Verva!“. Ti, kteří se skutečně chtějí soustředit na děj, tak slyší asi každé třetí slovo. Přesto se přítomní dobře baví, do restaurace dovezená pizza i karbanátky mizí závratnou rychlostí.



Najednou se na obrazovce vyloupne světle modrý neonový nápis Severka. Dav v hospodě krátce zaburácí. „Dycky Most! Na zdraví všech kozenek,“ zaznívá při přípitku po donesení dalších piv. Přestože místní se seriál baví, takoví lidé jako v seriálu podle nich v jejich městě nežijí. „Ale třeba Čočkin je Čočkin,“ říká Karlos. „To je takový šedesátník, který pořádá v Mostě veřejné bruslení.“

Lukáš Cingel ukazuje proslulé karbanátky ze Severky,

„Hele, to jsou ty holky z gymplu,“ ozývá se od vedlejšího stolu. „Akorát už tam žadný takhle hezký nejsou, vždyť tam jezdím,“ zní okamžitá odpověď jeho spolustolovníka. To už se ale na obrazovce objevuje herečka Erika Stárková, která hraje postavu Dáši, dříve muže jmenem Pavel, dnes archetypální sexbomby provzující ruční myčku aut. „Ty vole,“ pokyvuje při pohledu na obrazovku znalecky jeden z fandů Litvínova.



Děj seriálu se mezitím přesouvá do vyloučené lokality Chánov, ve které bydlí početná romská komunita. „Hele, zase Chánov. Tenhle barák už tam ale nestojí, zbourali ho,“ podotýká pro své přátele Vláďa. Hospodou už kolují i další hlášky z předchozích dílů. „On není rasista, on je jenom debil,“ ozývá se, zatímco se hlavní hrdina Luděk potýká s nepřátelským obyvatelstvem Chánova. Samozřejmě ale je vždy čas, bez ohledu na to, co se děje na obrazovce, si opět připít se slovy „Dycky Most!“. Na stole se začínají objevovat první panáky rumu.

Zatímco na obrazovce běží závěrečné titulky, trojice místních si je už teď jistá, že příští týden bude scénář stejný. „Budeme sledovat i pátý díl, zase tady v Severce. Akorát z toho zase nebudeme mít nic, pak si to pustíme u mě na YouTube,“ rezignuje štamgast Vláďa, zatímco se Karlos bratří s Litvínovskými fandy, kteří o sobě prohlašují, že jsou jihočeši. Jestliže severočeským městem nedaleko německých hranic vládne heslo „Dycky Most!“, v autentické Severce by to možná mohlo být „Nikdy dost!“.