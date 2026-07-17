Situace na Dyji zůstává kritická, hasiči dnes odstraní 1,5 tuny uhynulých ryb

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  12:40aktualizováno  12:40
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Stovky kilogramů ryb uhynulo v řece Dyji, kde se v důsledku suchého a horkého...

Stovky kilogramů ryb uhynulo v řece Dyji, kde se v důsledku suchého a horkého počasí přemnožily sinice, které spotřebovávají kyslík a jeho koncentrace klesla až na nulu. Na snímku odlehčovací rameno v Poštorné. (14. července 2026) | foto: ČTK

Sinicový mrak v dolní Nádrži Nové Mlýny u Dolních Věstonic (15. července 2026)
Stovky kilogramů ryb uhynulo v řece Dyji, kde se v důsledku suchého a horkého...
Stovky kilogramů ryb uhynulo v řece Dyji, kde se v důsledku suchého a horkého...
Stovky kilogramů ryb uhynulo v řece Dyji, kde se v důsledku suchého a horkého...
12 fotografií
Situace na řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi zůstává kritická a hrubým odhadem se dnes nachází na výpusti ze Staré Dyje do Dyje jeden a půl tuny mrtvých ryb, řekl v pátek předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Ryby hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené sinice. Ty se dostávají do toku níže právě z nádrží.

V pátek je budou hasiči s rybáři odstraňovat. Podle Láníčka se rybáři společně s vodohospodáři a hasiči snaží zachránit, co se dá.

„Proměříme kyslík od nátoku do Zámecké Dyje až po vyústění Staré Dyje, přidáme další čerpadla a uvidíme, jestli se nám podaří to aspoň trochu zvrátit,“ řekl Láníček.

Stovky kilogramů ryb uhynulo v řece Dyji, kde se v důsledku suchého a horkého počasí přemnožily sinice, které spotřebovávají kyslík a jeho koncentrace klesla až na nulu. Na snímku odlehčovací rameno v Poštorné. (14. července 2026)
Sinicový mrak v dolní Nádrži Nové Mlýny u Dolních Věstonic (15. července 2026)
Stovky kilogramů ryb uhynulo v řece Dyji, kde se v důsledku suchého a horkého počasí přemnožily sinice, které spotřebovávají kyslík a jeho koncentrace klesla až na nulu. Na snímku odlehčovací rameno v Poštorné. (14. července 2026)
Stovky kilogramů ryb uhynulo v řece Dyji, kde se v důsledku suchého a horkého počasí přemnožily sinice, které spotřebovávají kyslík a jeho koncentrace klesla až na nulu. Na snímku odlehčovací rameno v Poštorné. (14. července 2026)
12 fotografií

Tytéž problémy se rok co rok opakují na stejném místě několik let a aktuální snahy o záchranu ryb jsou podle Láníčka jen řešením následků.

„Hasíme požár, ale sirky má někdo jiný a rozdělává oheň,“ použil přirovnání Láníček k tomu, že primární problém je v kvalitě vody v dolní nádrži. Mělká stojatá a přehřátá voda plná živin je ideálním prostředím pro růst sinic, které se dostávají dál do řeky a v noci, když nefotosyntetizují, odebírají kyslík.

„Bavíme se o tom roky, ale s reálným řešením zatím nikdo nepřišel. A nemůžeme to řešit my tady dole, ale musí to řešit ministerstvo zemědělství, potažmo vláda,“ poznamenal Láníček.

Mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová na webu v pátek v aktuálních informacích uvedla, že vodohospodáři se snaží pomoci i nadále manipulací se stavidlem u ústí Staré Dyje do Dyje, kde osadí i nornou stěnu. Zmínila však, že už nelze nadlepšovat průtok z Novomlýnských nádrží, manipulační řád větší objem vody nepovoluje vypouštět.

Podle Láníčka by bylo vhodné zabývat se tím, zda manipulační řády odpovídají současné situaci. Vody v povodí Dyje ubývá. Srážek totiž obecně v Česku neubývá ani nepřibývá, ale ubývá vody v krajině, protože se jí kvůli zvyšujícím se teplotám více odpaří. Důsledkem je větší sucho, které je letos na jižní Moravě delší dobu extrémní.

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