Počet mladých e-kuřáků výrazně vzrostl. Začínají kouřit velmi brzy, varují experti

Stát by proto měl podle odborníků na závislosti konečně začít víc investovat do prevence, důsledně kontrolovat prodejce a najít kuráž zpřísnit legislativu sankcí za nelegální prodej nezletilým a mladistvým.

E-cigarety loni užívalo – takzvaně vapovalo (inhalovalo páru) – podle studie Státního zdravotního ústavu (SZÚ) na 30 procent lidí ve věku od 15 do 24 let. Rok předtím to bylo necelých 25 procent, v roce 2021 sotva 10 procent. Mladé na nich láká především jejich chuť – v průzkumu to potvrdilo 61 procent dotázaných. Dále pak i větší tolerance okolí k elektronickým cigaretám.

Za celou českou populaci loni vapovalo 11,1 procenta lidí.